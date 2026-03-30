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    Berenberg belässt Adidas auf 'Hold' - Ziel 190 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg belässt Adidas auf Hold mit Ziel 190
    • Roadshow zeigte positiven Tenor und Streifen verdient
    • Historisch niedrige Bewertung, Stimmung gefangen
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt Adidas auf 'Hold' - Ziel 190 Euro
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Die Herzogenauracher hätten sich ihre Streifen weiterhin verdient, schrieb Nick Anderson am Freitagabend nach einer Roadshow. Der Tenor sei insgesamt positiv gewesen. Die Aktienbewertung sei historisch enorm niedrig, aber in der Anlegerstimmung gefangen./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 131,2 auf Tradegate (30. März 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +0,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 23,68 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 217,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +21,35 %/+93,40 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 190 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 190,00, was eine Steigerung von +44,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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