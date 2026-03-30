Berenberg belässt Adidas auf 'Hold' - Ziel 190 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 131,2 auf Tradegate (30. März 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +0,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,86 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 23,68 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 217,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +21,35 %/+93,40 % bedeutet.