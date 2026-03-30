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    AKTIE IM FOKUS

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    Suss Microtec vorbörslich stark unter Druck wegen Margenausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • Suss Microtec droht zehnprozentiger Abschlag
    • Operative Marge 2026 bei 8 bis 10 Prozent erwartet
    • Aktienrückgang auf unter 47 Euro und Tiefnähe
    AKTIE IM FOKUS - Suss Microtec vorbörslich stark unter Druck wegen Margenausblick
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Den Aktionären von Suss Microtec droht am Montag ein düsterer Wochenauftakt. Angesichts eines zehnprozentigen Abschlags, der sich im Tradegate-Handel im Xetra-Vergleich anbahnt, wurde am Markt auf ein enttäuschendes Margenzielband für das laufende Jahr verwiesen.

    Der jüngste Kursrutsch würde damit weitergehen, denn auch am Freitag hatten die Aktien schon acht Prozent an Wert verloren. Mitte März hatten sie noch ein Hoch seit Oktober 2024 erreicht. Unter 47 Euro steuern sie nun auf ein Tief seit Mitte Februar zu.

    Der Halbleiterausrüster erwartet für das Geschäftsjahr 2026 eine rückläufige operative Marge (Ebit) im Größenbereich von 8 bis 10 Prozent, während der Schnitt der Analystenerwartungen hierzu bei 11,6 Prozent gelegen hatte.

    Suss sprach selbst in seiner Mitteilung von einem strategisch wichtigen "Übergangsjahr" im Hinblick auf die Einführung neuer Lösungen. Die Jahreszahlen für 2025 seien besser ausgefallen als erwartet, ergänzte ein Händler./tih/zb

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    SUESS MicroTec

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    -18,27 %
    +30,65 %
    +50,22 %
    +129,57 %
    +116,38 %
    +408,55 %
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    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,09 % und einem Kurs von 46,50 auf Tradegate (30. März 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -23,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 846,05 Mio..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von +28,89 %/+44,44 % bedeutet.




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