Debatte über Zinserhöhung ist verfrüht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Francois Villeroy de Galhau, hat die Spekulation auf eine schnelle Zinserhöhung wegen des Ölpreisschocks und einer daraus resultierenden höheren Inflation als verfrüht bezeichnet. "Die Finanzmärkte haben die Situation in den letzten Tagen etwas überinterpretiert", sagte der Präsident der französischen Notenbank in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der italienischen Tageszeitung "La Stampa". "Die Debatte über festgelegte Termine erscheint mir sehr verfrüht."

Der Notenbanker machte aber deutlich, dass die EZB bereit sei, "falls notwendig in diese Richtung zu handeln". Die EZB habe die Pflicht, die Inflationserwartungen in dem angepeilten Ziel von mittelfristig zwei Prozent zu verankern, sagte Villeroy de Galhau.