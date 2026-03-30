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    DAX startet schwächer – Spekulationen über Kriegsverlauf gehen weiter

    Der DAX dürfte heute erneut schwächer in den Handel starten und im Tagesverlauf den Kampf mit der Marke von 22 000 Punkten aufnehmen.

    Der Krieg im Nahen Osten geht in die nächste Handelswoche und weist weiter sehr widersprüchliche Signale auf. Zwar haben die USA das Ultimatum an den Iran bis Ostermontag verlängert, doch die militärischen Auseinandersetzungen und gegenseitigen Drohungen gehen weiter. Die Gesamtsituation lässt viel Raum für Spekulationen und Unsicherheiten.

    Das zeigt sich unter anderem in den Energiepreisen. Die Nordseesorte Brent Crude notiert wieder bei 111 US-Dollar. Auch wenn sich die Marktteilnehmer bereits an das neue Preisniveau gewöhnt haben, dürften die Effekte auf Inflation und Konjunktur nachhaltig sein. Insbesondere bei Lebensmitteln sollte sich das gestiegene Preisniveau für die Energieträger bereits in den kommenden Wochen durch anziehende Preise zeigen. Interessant werden in diesem Kontext die heute noch anstehenden Verbraucherpreise aus Deutschland für März. Viele Unternehmen aus der Industrie, dem Bau und konsumnahen Dienstleistungen planen laut ifo-Institut bereits, mit Blick auf die gestiegenen Energiepreise Preiserhöhungen vorzunehmen.

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    Es gibt derzeit wenig Erbauliches, was die Finanzmärkte stützen könnte. Der heutige Tageskalender ist relativ ausgedünnt und somit dürfte sich der Fokus auf die heutige Handelseröffnung in den USA legen.

    Aus technischer Sicht könnte der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 22 050 und 22 350 Punkten schwanken.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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