Suss Microtec erwartet Umsatzrückgang - Dividende sinkt auf Minimum
- Umsatzprognose 2025 425 bis 485 Mio Euro erwartet
- Umsatzrückgang Mitte der Spanne minus 9,6 Prozent
- Gewinn 46,1 Mio statt 110 Mio Dividende 4 Cent
GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec hat 2025 eine schwächere Nachfrage zu spüren bekommen. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management zurückhaltend. So soll der Umsatz auf 425 bis 485 Millionen Euro schrumpfen, wie das Unternehmen am Montag in Garching mitgeteilt hat. In der Mitte der Spanne entspricht dies einem Rückgang um 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll acht bis zehn Prozent erreichen. Das Umsatzziel liegt im Rahmen der Erwartungen von Analysten, bei der operativen Marge hatten Experten mehr erwartet.
Im vergangenen Jahr sank der Auftragseingang um mehr als 16 Prozent auf gut 354 Millionen Euro. Der Umsatz stieg hingegen um knapp 13 Prozent auf einen Rekordwert von rund 503 Millionen Euro. Vor Zinsen und Steuern verdiente das Unternehmen mit 65,9 Millionen Euro jedoch fast zwölf Prozent weniger als im Vorjahr. Die entsprechende Marge fiel von 16,7 Prozent auf 13,1 Prozent.
Unter dem Strich erzielte Suss einen Gewinn von 46,1 Millionen Euro, nicht einmal halb so viel wie die 110 Millionen aus dem Vorjahr. Der freie Barmittelfluss fiel jedoch ins Minus, und die Aktionäre sollen deshalb nur die allgemein übliche Mindestdividende von 4 Cent je Aktie erhalten. Im Vorjahr hatte die Ausschüttung noch bei 30 Cent gelegen./err/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,35 % und einem Kurs von 43,30 auf Tradegate (30. März 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -23,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,27 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 846,05 Mio..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von +28,89 %/+44,44 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SUESS MicroTec - A1K023 - DE000A1K0235
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Wo anders werde ich nur verhauen, wenigstens hier scheint die Sonne ;)
Hab jetzt nicht nachgeschaut, aber du meinst evtl BE Semiconductor Industries (BESI) , das würde auch Sinn machen, da sich die beiden technologisch sehr gut ergänzen: BE Semiconductor stark im Advanced Packaging & Hybrid Bonding (Backend) und SUSS MicroTec stark bei Wafer Bonding, Lithografie-nahen Prozessen & temporärem Bonding. Markt-Kap. 15 : 1 Milliarden passt auch.
Eine Kombination würde ermöglichen: End-to-End-Packaging-Lösungen, Cross-Selling bei gleichen Kunden (TSMC, OSATs etc.), stärkere Position gegen die US-Giganten (Applied Materials, Lam Research), also strategisch alles sehr logisch. Theoretisch könnte sich so gemeinsam eine europäische „Mini-Applied Materials“-Story bilden.
Jetzt wollen auch die Franzosen mitspielen