Suss Microtec erwartet Umsatzrückgang - Dividende sinkt auf Minimum

GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec hat 2025 eine schwächere Nachfrage zu spüren bekommen. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management zurückhaltend. So soll der Umsatz auf 425 bis 485 Millionen Euro schrumpfen, wie das Unternehmen am Montag in Garching mitgeteilt hat. In der Mitte der Spanne entspricht dies einem Rückgang um 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll acht bis zehn Prozent erreichen. Das Umsatzziel liegt im Rahmen der Erwartungen von Analysten, bei der operativen Marge hatten Experten mehr erwartet.

Im vergangenen Jahr sank der Auftragseingang um mehr als 16 Prozent auf gut 354 Millionen Euro. Der Umsatz stieg hingegen um knapp 13 Prozent auf einen Rekordwert von rund 503 Millionen Euro. Vor Zinsen und Steuern verdiente das Unternehmen mit 65,9 Millionen Euro jedoch fast zwölf Prozent weniger als im Vorjahr. Die entsprechende Marge fiel von 16,7 Prozent auf 13,1 Prozent.