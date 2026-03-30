Nahost-Konflikt in fünfter Woche – Kospi und Yuan leiden

Der südkoreanische Leitindex Kospi führte die Verluste an und brach um mehr als fünf Prozent ein. Besonders stark traf es auch den technologieorientierten Kosdaq, der um 3,97 Prozent nachgab.

Die asiatischen Aktienmärkte sind zu Wochenbeginn massiv unter Druck geraten. Auslöser ist die anhaltende Eskalation im Nahen Osten, die inzwischen in ihre fünfte Woche geht und zunehmend globale wirtschaftliche Risiken entfacht.

Japans Börsen fallen

Auch in Japan setzte sich die Verkaufswelle fort. Der Nikkei 225 verlor 3,97 Prozent, während der breiter gefasste Topix um 3,9 Prozent fiel. Vertreter der Bank of Japan signalisierten auf ihrer März-Sitzung, dass weitere Zinserhöhungen durch den zunehmenden Inflationsdruck infolge steigender Energiepreise und externer wirtschaftlicher Entwicklungen notwendig sein könnten.

Regionale Märkte folgen Abwärtstrend

Auch andere Märkte in der Region konnten sich dem Abwärtssog nicht entziehen. Australiens S&P/ASX 200 verlor 1,46 Prozent. In China fiel der CSI 300 um 0,77 Prozent, während der Hang Seng Index in Hongkong um 1,52 Prozent nachgab.

Yuan fällt auf Dreiwochentief

Parallel dazu geriet die chinesische Währung unter Druck. Der Yuan fiel auf ein Dreiwochentief und notierte zeitweise bei 6,9211 pro US-Dollar. Damit steuert er auf seinen ersten monatlichen Verlust seit Juli zu.

Militärische Eskalation verschärft Lage

Als zentraler Auslöser für die Kursverluste gilt die erneute Eskalation im Nahen Osten am Wochenende. Die Milizen-Bewegung im Jemen meldete erstmals direkte Raketenangriffe auf Israel und weitete damit den Konflikt deutlich aus.

Zugleich verstärkte die zunehmende internationale Verflechtung der Auseinandersetzung die Unsicherheit unter Investoren und erhöhte den Druck auf die Märkte.

Keine Entspannung in Sicht

Die globale Lage bleibt fragil. Pakistan kündigte Gespräche zur Konfliktlösung an, während Teheran den USA vorwarf, eine Bodenoffensive vorzubereiten. Gleichzeitig verstärken Washington und seine Verbündeten ihre militärische Präsenz in der Region.

Steigende Energiepreise, geopolitische Risiken und mögliche geldpolitische Straffungen bilden eine gefährliche Mischung für die Finanzmärkte. Die kommenden Tage könnten entscheidend sein – sowohl an den Börsen als auch auf diplomatischer Ebene.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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