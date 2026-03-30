Goldman hebt Nokia auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 8 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 6,95 auf Tradegate (30. März 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um +1,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 40,36 Mrd..

Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -57,31 %/+13,83 % bedeutet.