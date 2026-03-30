ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Nokia auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 8 Euro
- Goldman Sachs hebt Kursziel Nokia auf 8,00 Euro
- Zuversicht in Optoelektronik- und IP-Netzwerken
- Umsatz bis 2030 um 7 Prozent, EBIT bis 28 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Alexander Duval erhöhte seine Umsatzschätzungen für die Finnen bis 2030 um bis zu 7 Prozent. Die operativen Ergebnisprognosen (EBIT) steigen um bis zu 28 Prozent. Duval ist optimistischer geworden, was die Chancen im Bereich Optoelektronik-Netzwerke und IP-Netzwerke angeht. Für eine Kaufempfehlung bräuchte es aber beispielsweise eine Aufstockung der Langfristziele durch Nokia./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 21:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 6,95 auf Tradegate (30. März 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um +1,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 40,36 Mrd..
Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -57,31 %/+13,83 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 8 Euro
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Community Beiträge zu Nokia - 870737 - FI0009000681
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Wie ich aufgezeigt habe, hast Du die 1500 Stück schon viel früher verkauft. Dann hast Du plötzlich behauptet, nochmal 1500 gekauft zu haben. 🤣
|14.10.2025 14:46:37
|- 4,5710
|- 1.500
mich interessiert es auch nicht was ein Unternehmen früher getan hat oder heute macht, sondern mich interessiert es, wo es in Zukunft stehen wird und da kann ich mir interessante Dinge bei Nokia vorstellen, im Zuge von KI und Digitalisierung.