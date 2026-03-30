ARMAF BEAUTÉ LÄUTET AUF DER COSMOPROF BOLOGNA EINE NEUE ÄRA DER HAUTAUSSTRAHLUNG EIN

Die Kollektion wurde auf der Cosmoprof Bologna 2026, einem der weltweit einflussreichsten Beauty-Treffen, vorgestellt und erregte schnell das Interesse von Branchenführern, Einzelhändlern, Großhändlern und Beauty-Liebhabern. In einem von Innovation geprägten Umfeld stach ARMAF BEAUTÉ durch seine nahtlose Verbindung von intelligenter Hautpflege und Make-up-Kunst hervor.

BOLOGNA, Italien, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- ARMAF BEAUTÉ, die arabische Schönheitsmarke, die in mehr als 30 Ländern vertreten und für ihre unverwechselbaren Formulierungen bekannt ist, stellt ihre neuesten Gesichtsinnovationen vor, die Radiant Silk Foundation und das Radiant Silk Priming Serum - ein raffiniertes Paar, das die Teintkunst durch die Linse der makellosen Haut neu definiert. Die mit Präzision entwickelten und an verschiedenen Hauttönen weltweit getesteten neuen Produkte spiegeln das Engagement der Marke für leistungsstarke Formulierungen wider, die mit sinnlicher Eleganz einhergehen.

Das Herzstück der Markteinführung ist die Radiant Silk Foundation, ein mit Serum angereicherter Teintschleier, der für ein federleichtes Finish wie eine zweite Haut sorgt. Die atmungsaktive Textur verschmilzt mühelos mit der Haut, mildert Unebenheiten und verstärkt die natürliche Leuchtkraft. Angereichert mit Vitamin C, Ceramiden und Squalan bietet die Formel sowohl sofortige Ausstrahlung als auch langfristige Pflege und verwandelt das Make-up in ein sensorisches Hautpflegeerlebnis.

Ergänzt wird die Grundierung durch das Radiant Silk Priming Serum, ein leuchtendes Essential, das die Haut vorbereitet, perfektioniert und aufwertet. Diese Multitasking-Formel spendet tiefenwirksam Feuchtigkeit, glättet die Hautstruktur und stärkt die Hautbarriere, während sie einen subtilen Glanz verleiht. Ob allein oder unter der Grundierung getragen, sie sorgt für einen raffinierten, strahlenden Teint.

Die Besucher des ARMAF BEAUTÉ Showcases erlebten aus erster Hand die sinnlichen Texturen und das edle Finish der Kollektion, die das Engagement der Marke für leistungsorientierte Formulierungen und intensive Schönheitsrituale widerspiegeln.

„Unsere Vision ist einfach: Schönheit sollte sich genauso verwöhnend anfühlen, wie sie aussieht", sagt Sunita Menezes, Business Director, ARMAF BEAUTÉ. „Die Cosmoprof Bologna 2026 bot uns die perfekte globale Plattform, um diese Vision zu verwirklichen. Zu sehen, wie die Menschen mit den Texturen, der Leistung und der Verarbeitung unserer Formulierungen in Verbindung gebracht werden, war unglaublich befriedigend. Für uns ist Schönheit nicht nur eine Frage des Aussehens, sondern eine Frage der Erfahrung."

Der Auftritt von ARMAF BEAUTÉ auf der Cosmoprof Bologna 2026 war mehr als nur eine Produktvorstellung - er signalisierte ein neues Kapitel in der zeitgenössischen Schönheit und setzte einen Maßstab für strahlende, erlebnisorientierte Schönheit.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2942067/ARMAF_BEAUTE_SKIN_RADIANCE.jpg

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