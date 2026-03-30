GOLDMAN SACHS stuft Grand City Properties auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 10,80 auf 10,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Stagflations-Sorgen hätten die Bewertungen von Europas Immobilienkonzernen nahe an ihre Tiefs von 2009 zurückgeworfen, schrieb Jonathan Kownator am Montag. Er passte seine Kursziele an die gestiegenen Realzinsen an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 8,65EUR auf Tradegate (30. März 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Jonathan Kownator
Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 10,60
Kursziel alt: 10,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jonathan Kownator
Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 10,60
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