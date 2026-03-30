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    BARCLAYS stuft SYMRISE AG auf 'Equal Weight'

    BARCLAYS stuft SYMRISE AG auf 'Equal Weight'
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    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Symrise mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte über ein schwaches erstes Quartal 2026 berichten, schrieb Alex Sloane in dem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen. Denn bereits mit den Jahreszahlen am 4. März habe Symrise einen Rückgang des organischen Umsatzwachstums im niedrigen einstelligen Prozentbereich angekündigt. Einige Investorenerwartungen erschienen indes optimistischer. Sie spiegelten zuversichtlichere Aussagen der Konkurrenz sowie die Einschätzung wider, dass die Unternehmensziele sich als konservativ erweisen und Spielraum für eine Erhöhung haben könnten./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:00 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 72,14EUR auf Tradegate (30. März 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Alex Sloane
    Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 81
    Kursziel alt: 81
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 81,00, was eine Steigerung von +12,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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