Wochenrückblick 13/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Rocket Lab, Vincorion, Rheinmetall, Almonty, Alphabet - und es war ein weiterer heftiger Rutsch

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



