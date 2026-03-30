BARCLAYS stuft Jungheinrich AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Jungheinrich mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Overweight" belassen. Die Auftragsentwicklung im vergangenen Quartal sowie der Umsatz- und Auftragsausblick auf 2026 hätten enttäuscht, schrieb Timothy Lee am Freitagabend in seinem Rückblick auf die Zahlen. Der Gabelstapler-Hersteller habe aber ungeachtet kurzfristiger Makro-Risiken in wichtigen Bereichen Fortschritte gemacht, so etwa mit Projektaufträgen im Bereich Lagerautomatisierung, weiter soliden Margen und Portfolioerweiterungen zur Unterstützung des Wachstums./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 20:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 26,76EUR auf Tradegate (30. März 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Timothy Lee

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

