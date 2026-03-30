BARCLAYS stuft VINCI auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vinci nach einer Roadshow mit dem Mischkonzern in den USA mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management habe die Resilienz der Geschäfte im derzeitigen konjunkturellen und geopolitischen Umfeld betont, schrieb Pierre Rousseau am Freitagabend. Zudem vertrauten die Franzosen auf ihre mittelfristige Strategie, wobei der Trend zur Elektrifizierung ein starker Wachstumsmotor für die Bereiche Bau und Infrastruktur sei./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:00 / GMT
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Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 126,3EUR auf Tradegate (30. März 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Pierre Rousseau
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Pierre Rousseau
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
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