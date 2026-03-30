GOLDMAN SACHS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 257 auf 232 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Kurszielsenkung sei eine Reaktion auf die gestiegenen Marktzinsen, schrieb James Quigley am Montag. Die Papiere der Tochter Stedim Biotech empfahl er zum Kauf./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 206,5EUR auf Tradegate (30. März 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 232

Kursziel alt: 257

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

