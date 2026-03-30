GOLDMAN SACHS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 257 auf 232 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Kurszielsenkung sei eine Reaktion auf die gestiegenen Marktzinsen, schrieb James Quigley am Montag. Die Papiere der Tochter Stedim Biotech empfahl er zum Kauf./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 206,5EUR auf Tradegate (30. März 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 232
Kursziel alt: 257
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 232
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