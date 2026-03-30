BERENBERG stuft CANCOM auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andreas Wolf passte sein Bewertungsmodell am Montag an die Jahresbilanz aus der Vorwoche an. Angesichts der gegenwärtigen Konjunkturrisiken und geringen Kurspotenzial bleibt er beim IT-Dienstleister an der Seitenlinie./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 05:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 22,95EUR auf Tradegate (30. März 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: CANCOM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: CANCOM
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Kursziel neu: 26
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