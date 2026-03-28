Russen schwächeln im Ukrainekrieg!

Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall und zum Teil auch MTU verzeichneten gegen den Trend der restlichen Sektoren im Dax Umsatzzuwächse. So wuchs Rheinmetall im Jahr 2025 um knapp 30 Prozent. Einen sinkenden Umsatz erzielten vor allem die Automobilunternehmen, die zusammen ein Umsatzminus von vier Prozent erwirtschafteten. Doch auch die Kursentwicklung von Rheinmetall war in den letzten zwei Monaten schwächer, obwohl mit der Bombardierung des Irans seitens der USA und Israel ein weiterer Konfliktherd hinzugekommen ist. Die aktuelle Schwäche ist wahrscheinlich auf den rekordverdächtigen Kurszuwachs bis Ende Mai 2025 und die erfolgreiche Gegenwehr der Ukraine im gleichnamigen Krieg zurückzuführen. Russland scheint geschwächt, was möglicherweise zu einem schnelleren Konsens bei den Friedensverhandlungen zur Folge haben könnte.

Der starke Kursanstieg vor der zweiten Jahreshälfte 2025 hat die Aktie von Rheinmetall deutlich verteuert. Seit Ende Mai 2025 befindet sich die Aktie des Rüstungskonzerns in einer Seitwärtsbewegung, die durch die Unterstützung bei 1.408,50 Euro und den Widerstand bei 2.008,00 Euro begrenzt ist. Letzterer entspricht dem Allzeithoch vom 3. Oktober 2025. Nach Erreichen dieses Höchststands hat die Aktie einen Rückzug angetreten. Die Unterstützungszone zwischen 1.408,50 Euro und 1.539,00 Euro hat den Verkaufsdruck Mitte November 2025 noch gebremst. Am vergangenen Freitag wurde die Unterstützung bei 1.408,50 Euro kurzfristig unterschritten. Ob sich dieser Durchbruch bestätigt, werden die kommenden Handelstage zeigen. Sollte dies der Fall sein, könnte der Kursrückgang bis zur nächsten Unterstützung bei 1.196,00 Euro reichen. Grundsätzlich ist die weltweite Sicherheitslage konfliktreicher geworden, wodurch viele Staaten ihre Verteidigungsbudgets erhöht haben. Diese Entwicklung sollte den Kurs von Rheinmetall vor einem deutlichen Rückfall schützen. Ein Problem für Rheinmetall besteht in dem Angebot schwerer Waffen, die durch den Einsatz zahlreicher Drohnentypen auf dem ukrainischen Schlachtfeld weitgehend an Bedeutung verloren haben.

Rheinmetall AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der Aktienkurs von Rheinmetall zeigte in den vergangenen zwei Monaten Schwäche, obwohl mit dem Angriff auf den Iran ein weiterer Konflikt hinzugekommen ist. Mit einem Open End Turbo Short (WKN MN4B9G) könnten risikobereite Anleger, die einen fallenden Kurs der Rheinmetall AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,64 profitieren. Das Ziel sei bei 1.138,00 Euro angenommen (61,41 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 1.570,50 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 18,16 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: MN4B9G Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 37,96 – 38,11 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1 747,60 Euro Basiswert: Rheinmetall AG KO-Schwelle: 1 747,60 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.379,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 61,41 Euro Hebel: 3,64 Kurschance: + 61 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.