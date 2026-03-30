Fliegen wird Luxus: Müssen Fluggäste jetzt drastisch mehr zahlen?

Fluggesellschaften haben weltweit damit begonnen, die Preise zu erhöhen und die Kapazität zu reduzieren, damit dem Anstieg des Ölpreises entgegengewirkt werden kann, berichtet Reuters. Ob die Branche profitabel bleibt, wird vom Verhalten der Verbraucher abhängen: Es ist gut möglich, dass zukünftig weniger geflogen wird, weil die Benzinkosten die Haushaltsbudgets der Verbraucher bedrohen.

Die Fluggesellschaften United Airlines, Air New Zealand und die skandinavische SAS kündigten Kapazitätskürzungen und Preiserhöhungen an. Andere Airlines haben Treibstoffzuschläge erhoben. Rigas Doganis, der einst die frühere griechische Fluggesellschaft Olympic Airways leitete und als Direktor der britischen easyJet tätig war, sagte: "Die Fluggesellschaften stehen vor einer existenziellen Herausforderung. Sie werden die Flugpreise senken müssen, um die schwächelnde Nachfrage anzukurbeln, während höhere Treibstoffkosten sie zu Preiserhöhungen zwingen werden."

Die Rekordnachfrage nach Reisen nach der Pandemie haben den Fluggesellschaften eine erhebliche Preissetzungsmacht verschafft, da sie mehr Sitze in jedem Flugzeug auslasten konnten. Andrew Lobbenberg, Leiter der europäischen Transportaktienanalyse bei Barclays, sagte: "Die Preise lassen sich nur durch Kapazitätsreduzierungen erhöhen. Genau das erwarte ich auch diesmal, und das haben wir auch schon in früheren Krisen beobachtet; die Unternehmen müssen einfach anfangen, ihre Kapazitäten zu reduzieren."

Scott Kirby, CEO von United Airlines sagte letzte Woche gegenüber ABC News, dass die Flugpreise um 20 Prozent steigen müssten, damit die Fluggesellschaft die höheren Treibstoffkosten decken könne. Analysten zufolge könnten Billigfluggesellschaften am meisten zu kämpfen haben, da ihre Passagiere preissensibler sind als die Firmenkunden und wohlhabenden Konsumenten, die zunehmend von Premium-Konkurrenten wie Delta Air Lines und United Airlines umworben werden.

Nathan Gee, Leiter der Transportforschung für den asiatisch-pazifischen Raum bei der Bank of America, sagte: "Ich denke, dass preissensible Reisende sogar auf Kurzstreckenflüge zurückgreifen und gegebenenfalls die Bahn, den Bus oder andere Alternativen wählen." Dan Taylor, Leiter der Beratungsabteilung beim Luftfahrtberatungsunternehmen IBA, sagte, der aktuelle Ölpreisschock werde voraussichtlich die Kluft zwischen finanziell starken und schwächeren Fluggesellschaften vergrößern. Er sagte auf der Website des Unternehmens: "Fluggesellschaften mit soliden Bilanzen, starker Preissetzungsmacht und verlässlichem Kapitalzugang sind besser gerüstet, um den anhaltenden Druck zu bewältigen. Im Gegensatz dazu könnten Fluggesellschaften mit geringer Rentabilität und begrenzten Finanzierungsmöglichkeiten zunehmend unter finanziellen Druck geraten."

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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