ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Sartorius Stedim Biotech auf 'Buy' - Ziel gesenkt
- Goldman Sachs senkt Kursziel für Sartorius auf 214
- Aktie von Neutral auf Buy hochgestuft trotz Zinsanstieg
- Erholungspotenzial trotz KI-Sorgen, Einstiegschance
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 235 auf 214 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Seine Kurszielsenkung sei eine Reaktion auf die gestiegenen Marktzinsen, schrieb James Quigley am Montag. Das Erholungspotenzial der Sartorius-Tochter sei allerdings deutlich. Die bisherige Kursentwicklung im laufenden Jahr bestrafe die Franzosen für KI-Sorgen in der Life-Science-Branche, die sie eigentlich wenig beträfen. Quigley sieht insgesamt eine gute Einstiegschance./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Stedim Biotech Aktie
Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 170,0 auf Tradegate (30. März 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Stedim Biotech Aktie um +2,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Stedim Biotech bezifferte sich zuletzt auf 16,54 Mrd..
Sartorius Stedim Biotech zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 235,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 262,00EUR was eine Bandbreite von +23,57 %/+54,16 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs