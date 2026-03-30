Goldman hebt Sartorius Stedim Biotech auf 'Buy' - Ziel gesenkt

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Stedim Biotech Aktie

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 170,0 auf Tradegate (30. März 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Stedim Biotech Aktie um +2,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Stedim Biotech bezifferte sich zuletzt auf 16,54 Mrd..

Sartorius Stedim Biotech zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 235,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 262,00EUR was eine Bandbreite von +23,57 %/+54,16 % bedeutet.