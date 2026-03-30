RTL auf Tradegate gefragt - Bericht über Sky-Zugeständnisse

Im Fokus stand ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach der Medienkonzern Zugeständnisse für die geplante Übernahme von Sky Deutschland machen will. Diese könnten bereits am Freitag eingereicht werden, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf Kreise.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für die Aktien von RTL Group gibt es am Montag vorbörslich Nachfrage. Auf der Plattform Tradegate wurden sie am Morgen zwei Prozent über ihrem Xetra-Handelsschluss vom Freitag gehandelt.

RTL will derzeit sein Streaming-Geschäft unter der Marke "RTL+" stärken und mit Sky neben den TV-Sendern auch die Streaming-Aktivitäten bündeln. Die EU-Kommission prüft zurzeit den Zusammenschluss, da bei größeren Übernahmen mögliche Wettbewerbsprobleme ausgeschlossen werden müssen.

In dem Bericht heißt es, als mögliches Zugeständnis gelte die Auslagerung der Werbevermarktungs-Sparte von RTL./tih/nas

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 36,15 auf Tradegate (30. März 2026, 09:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +6,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,46 %. Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,64 Mrd.. RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,0200 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -17,47 %/+1,79 % bedeutet.



