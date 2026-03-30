    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBYD AktievorwärtsNachrichten zu BYD

    Dividende gekürzt

    2101 Aufrufe 2101 1 Kommentar 1 Kommentar

    BYD in "brutaler Knockout-Phase" – nur noch Nr. 4, Absturz nimmt Fahrt auf

    Die Margen sinken, der Absatz schwächelt, die Konkurrenz wächst. BYD könnte bald vollständig auf Auslandserlöse angewiesen sein.

    Für Sie zusammengefasst
    Dividende gekürzt - BYD in brutaler Knockout-Phase – nur noch Nr. 4, Absturz nimmt Fahrt auf
    Foto: Massimo Paolone - LaPresse via ZUMA Press

    BYD kämpft an mehreren Fronten. Chinas größter Elektroautohersteller hat für 2025 den ersten Jahresgewinnrückgang seit vier Jahren gemeldet: Der Nettogewinn sank um 19 Prozent auf 32,6 Milliarden Yuan (rund 4,1 Milliarden Euro – deutlich stärker als die von Analysten erwarteten zwölf Prozent. Der Gewinn je Aktie fiel von 4,61 auf 3,58 Yuan. Der Umsatz stieg zwar um 3,5 Prozent auf 804 Milliarden Yuan, doch war das das schwächste Wachstum seit sechs Jahren. Die Bruttomarge schrumpfte auf ein Dreijahrestief von 17,7 Prozent, nach 19,4 Prozent im Vorjahr. Allein im vierten Quartal brach der Gewinn um 38 Prozent auf 9,3 Milliarden Yuan ein – das dritte Quartal mit Rückgängen in Folge.

    Für das Geschäftsjahr empfahl BYD eine Schlussdividende von 0,358 Yuan je Aktie, zahlbar vor dem 9. August – nach 0,397 Yuan im Vorjahr ein weiterer Rückgang und ein klares Signal der Zurückhaltung. Die BYD-Aktie eröffnete am Montag in Hongkong mit einem Minus von 4,6 Prozent, machte im Verlauf des Handels jedoch einen Großteil dieser Verluste wieder wett.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Short
    91,39€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    81,00€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konzernchef Wang Chuanfu machte keinen Hehl aus der Lage: Der Wettbewerb habe „einen Höhepunkt erreicht und durchläuft derzeit eine brutale ‚Knockout-Phase'". Das Unternehmen, das jahrelang Chinas Automarkt dominierte, hat inzwischen die Spitzenposition an Geely abgegeben und rangiert im Inland nur noch auf Platz vier – hinter Volkswagen, Geely und Toyota.

    Konkurrenten wie Leapmotor und Xiaomi holen technologisch auf, während geänderte Subventionen Modelle begünstigen, die oberhalb von BYDs Kernsegment liegen. Mehr als 61 Prozent des Inlandsabsatzes entfallen auf Fahrzeuge unter 150.000 Yuan. Hinzu kommt: BYD baute seine Belegschaft bis Ende 2025 um 10,2 Prozent auf rund 870.000 Mitarbeiter ab.

    Citigroup schätzt, dass BYDs Autoverkäufe in China im ersten Quartal 2026 sogar unrentabel werden – das Unternehmen wäre damit vollständig auf Exportgewinne angewiesen, um im Kerngeschäft schwarze Zahlen zu schreiben.

    Genau dort liegt aber auch die Hoffnung. BYD lieferte 2025 erstmals mehr als eine Million Fahrzeuge ins Ausland und übertraf damit Tesla als weltweit meistverkauften Elektroautohersteller. Für 2026 peilt das Unternehmen nun 1,5 Millionen Exportfahrzeuge an – 15 Prozent mehr als das ursprüngliche Ziel von 1,3 Millionen, wie aus Analystenkreisen bekannt wurde. Fabriken in Brasilien, Ungarn und Südostasien sollen Handelsbarrieren umgehen. Ab 2027 plant BYD zudem die Einführung ultraschneller Ladestationen außerhalb Chinas, die eine Batterie in fünf Minuten von zehn auf 70 Prozent aufladen können.

    Inländische Konkurrenten entwickeln sich derweil besser: Geely steigerte seinen Kerngewinn 2025 um 36 Prozent, Xpeng verbuchte erstmals einen Quartalsgewinn.

    Zusätzlichen Rückenwind könnte der Iran-Krieg bringen: Steigende Ölpreise treiben das Interesse an Elektrofahrzeugen weltweit an – die Auslandslieferungen chinesischer Elektroautos hatten sich in den ersten beiden Monaten 2026 bereits gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Ob das reicht, um den Einbruch im Heimatmarkt dauerhaft zu kompensieren, bleibt die entscheidende Frage für Anleger.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dividende gekürzt BYD in "brutaler Knockout-Phase" – nur noch Nr. 4, Absturz nimmt Fahrt auf Die Margen sinken, der Absatz schwächelt, die Konkurrenz wächst. BYD könnte bald vollständig auf Auslandserlöse angewiesen sein.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     