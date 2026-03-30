BYD in "brutaler Knockout-Phase" – nur noch Nr. 4, Absturz nimmt Fahrt auf

Für das Geschäftsjahr empfahl BYD eine Schlussdividende von 0,358 Yuan je Aktie, zahlbar vor dem 9. August – nach 0,397 Yuan im Vorjahr ein weiterer Rückgang und ein klares Signal der Zurückhaltung. Die BYD-Aktie eröffnete am Montag in Hongkong mit einem Minus von 4,6 Prozent, machte im Verlauf des Handels jedoch einen Großteil dieser Verluste wieder wett.

BYD kämpft an mehreren Fronten. Chinas größter Elektroautohersteller hat für 2025 den ersten Jahresgewinnrückgang seit vier Jahren gemeldet: Der Nettogewinn sank um 19 Prozent auf 32,6 Milliarden Yuan (rund 4,1 Milliarden Euro – deutlich stärker als die von Analysten erwarteten zwölf Prozent. Der Gewinn je Aktie fiel von 4,61 auf 3,58 Yuan. Der Umsatz stieg zwar um 3,5 Prozent auf 804 Milliarden Yuan, doch war das das schwächste Wachstum seit sechs Jahren. Die Bruttomarge schrumpfte auf ein Dreijahrestief von 17,7 Prozent, nach 19,4 Prozent im Vorjahr. Allein im vierten Quartal brach der Gewinn um 38 Prozent auf 9,3 Milliarden Yuan ein – das dritte Quartal mit Rückgängen in Folge.

Konzernchef Wang Chuanfu machte keinen Hehl aus der Lage: Der Wettbewerb habe „einen Höhepunkt erreicht und durchläuft derzeit eine brutale ‚Knockout-Phase'". Das Unternehmen, das jahrelang Chinas Automarkt dominierte, hat inzwischen die Spitzenposition an Geely abgegeben und rangiert im Inland nur noch auf Platz vier – hinter Volkswagen, Geely und Toyota.

Konkurrenten wie Leapmotor und Xiaomi holen technologisch auf, während geänderte Subventionen Modelle begünstigen, die oberhalb von BYDs Kernsegment liegen. Mehr als 61 Prozent des Inlandsabsatzes entfallen auf Fahrzeuge unter 150.000 Yuan. Hinzu kommt: BYD baute seine Belegschaft bis Ende 2025 um 10,2 Prozent auf rund 870.000 Mitarbeiter ab.

Citigroup schätzt, dass BYDs Autoverkäufe in China im ersten Quartal 2026 sogar unrentabel werden – das Unternehmen wäre damit vollständig auf Exportgewinne angewiesen, um im Kerngeschäft schwarze Zahlen zu schreiben.

Genau dort liegt aber auch die Hoffnung. BYD lieferte 2025 erstmals mehr als eine Million Fahrzeuge ins Ausland und übertraf damit Tesla als weltweit meistverkauften Elektroautohersteller. Für 2026 peilt das Unternehmen nun 1,5 Millionen Exportfahrzeuge an – 15 Prozent mehr als das ursprüngliche Ziel von 1,3 Millionen, wie aus Analystenkreisen bekannt wurde. Fabriken in Brasilien, Ungarn und Südostasien sollen Handelsbarrieren umgehen. Ab 2027 plant BYD zudem die Einführung ultraschneller Ladestationen außerhalb Chinas, die eine Batterie in fünf Minuten von zehn auf 70 Prozent aufladen können.

Inländische Konkurrenten entwickeln sich derweil besser: Geely steigerte seinen Kerngewinn 2025 um 36 Prozent, Xpeng verbuchte erstmals einen Quartalsgewinn.

Zusätzlichen Rückenwind könnte der Iran-Krieg bringen: Steigende Ölpreise treiben das Interesse an Elektrofahrzeugen weltweit an – die Auslandslieferungen chinesischer Elektroautos hatten sich in den ersten beiden Monaten 2026 bereits gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Ob das reicht, um den Einbruch im Heimatmarkt dauerhaft zu kompensieren, bleibt die entscheidende Frage für Anleger.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



