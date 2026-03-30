Statt auf Vonovia sollten Anleger jetzt auf diese Immobilien-Aktie setzen!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Realty Income

Immobilienwerte sind in den vergangenen Wochen stark unter Druck geraten. Der explosionsartige Anstieg der Energiepreise, hervorgerufen durch den Iran-Krieg und die Sperrung der für den globalen Energiemarkt wichtigen Straße von Hormus, hat die Inflationserwartungen und mit ihnen die Anleiherenditen durch die Decke gehen lassen.

Das bedeutet höhere Bauzinsen und steigende Refinanzierungskosten – und das ausgerechnet in einer Phase, wo Immobilienkonzerne viele in den Nullzinsjahren aufgenommenen Kredite refinanzieren müssen. Das setzt Konzerne nicht nur finanziell unter Druck, sondern sorgt auch für zusätzlichen Gegenwind am Aktienmarkt: Die überdurchschnittlich hohen Dividendenrenditen treten bei verschlechterten Geschäftsaussichten in Konkurrenz zu höheren Zinsen für Staats- und Unternehmensanleihen, die gleichzeitig aber eine höhere Sicherheit versprechen.

Statt Vonovia lieber auf Realty Income setzen?

Sinnbildlich für den Absturz zahlreicher Branchentitel ist die Aktie von Vonovia, die in nur einem Monat rund ein Viertel ihres Wertes verloren hat, obwohl das Geschäftsergebnis für 2025 zufriedenstellend ausgefallen ist und sich Europas größter privater Immobilienvermieter auch in 2026 auf einem guten Weg sieht.

Der Absturz der Anteile sowie die Dividendenrendite von inzwischen über 6 Prozent wecken bei Anlegerinnen und Anlegern Begehrlichkeiten und die Hoffnung auf einen zeitnahen Turnaround. Der dürfte aber im Wesentlichen von der weiteren Entwicklung auf dem Anleihenmarkt abhängen, der wiederum auf neue Entwicklungen in der Nahost-Krise wartet. Ohnehin könnten die Chancen branchenintern an anderer Stelle mittel- und langfristig viel größer sein – nämlich beim auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierten Monatszahler Realty Income.

Realty Income Chartsignale

Kurzfristige Korrektur: Die stark gestiegenen Realzinsen haben in den vergangenen Wochen für eine Korrektur im Umfang von mehr als 10 Prozent gesorgt.

Die stark gestiegenen Realzinsen haben in den vergangenen Wochen für eine Korrektur im Umfang von mehr als 10 Prozent gesorgt. Mehrjähriger Aufwärtstrend: Insgesamt befindet sich Realty Income in einer stabilen, mehrjährigen Aufwärtsbewegung mit Trendfortsetzungssignalen.

Insgesamt befindet sich Realty Income in einer stabilen, mehrjährigen Aufwärtsbewegung mit Trendfortsetzungssignalen. Nachhaltigkeit: Die mit dem Aktienkurs in zurückliegenden Jahren gestiegenen technischen Indikatoren deuten auf eine nachhaltige Trendbewegung hin.

Die mit dem Aktienkurs in zurückliegenden Jahren gestiegenen technischen Indikatoren deuten auf eine nachhaltige Trendbewegung hin. Kaufsignal voraus: In den gleitenden Durchschnitten zeichnet sich ein Golden Cross und damit ein weiteres Kaufsignal ab, nachdem das jüngste gescheitert ist.

Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 30.03.2021 bis 30.03.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Außerdem kann die Rendite infolge von Wechselkursschwankungen kleiner oder größer als die Basiswertentwicklung ausfallen.

Realty Income: Monatliche Dividende im Angebot?

Während sich Vonovia auf die Vermietung von Wohnimmobilien konzentriert, was branchenintern als besonders defensives Geschäftsmodell gilt, vermietet der US-Immobilieninvestitionsfonds (REIT) Realty Income Einzelhandelsimmobilien. Hierbei setzt das Unternehmen auf Einzelhändler des täglichen Bedarfs, was ebenfalls ein Geschäftsmodell mit einem Schwerpunkt auf die Zuverlässigkeit der Mieteinkünfte ist. Der wichtigste Markt von Realty Income sind die Vereinigten Staaten, in den letzten Jahren setzt der Konzern aber verstärkt auf den europäischen Markt und investiert hier Milliardensummen.

Das defensive Geschäftsmodell sorgt für eine hohe Resilienz. Das hat positive Folgen für das Dividendenwachstum. Mit inzwischen 32 Jahren ununterbrochen steigender Ausschüttungen gehört Realty Income zu den sogenannten Dividendenaristokraten. Eine Besonderheit ist außerdem die monatliche Zahlweise der Ausschüttungen, was für besonders zuverlässige und vor allem für Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger motivierende Cashflows sorgt.

Kurzfristig läuft eine schmerzhafte Korrektur …

In den vergangenen 5 Jahren ist die Aktie kaum vom Fleck gekommen. Das geht allerdings in Ordnung, da Immobilienwerte von den Niedrigzinsjahren besonders stark profitiert hatten und die Unternehmensbewertungen dementsprechend hoch waren. Diese wurden nun nach einer mehrjährigen Konsolidierungsphase korrigiert.

Seit Herbst 2023 befindet sich Realty Income in einem stabilen Aufwärtstrend mit einem Mehrjahreshoch noch vor wenigen Wochen. Das dadurch erzielte Kaufsignal konnte jedoch keine Wirkung entfalten, da die stark steigenden Anleiherenditen für eine Korrektur der Aktie sorgten, die nun kurz vor dem Aufsetzen auf der Unterstützung bei 60 US-Dollar steht.

… doch das Chartbild macht einen unverändert starken Eindruck

Die Chancen, dass diese Unterstützung verteidigt wird, stehen hoch. Der Grund für diese Annahme ist die Beobachtung, dass die Trendbewegung der vergangenen Jahre durch steigende technische Indikatoren begleitet wurde. Das ist in der Regel ein Zeichen für Nachhaltigkeit. Außerdem zeichnet sich in den (auf Wochenbasis ermittelten) Durchschnittslinien ein Golden Cross und damit ein Kaufsignal ab.

Insgesamt ist das Chartbild trotz der jüngsten Verluste in einer starken Verfassung. Selbst wenn 60 US-Dollar zeitweise unterschritten werden sollten, bleibt der Ausblick positiv, solange die gleitenden Durchschnitte beziehungsweise die Aufwärtstrendlinie bei 57,50 US-Dollar nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unterschritten werden. Erstes Aufwärtsziel ist der Widerstand bei 65 US-Dollar. Mittel- und langfristig könnten 75 US-Dollar wieder angelaufen werden. Hierfür dürfte Realty Income aber auf wieder fallende Anleiherenditen und nachlassende Inflationserwartungen angewiesen sein.

Attraktive Bewertung, hohe und sichere Monatsdividende

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ergibt sich nach der jüngsten Korrektur eine attraktive Ausgangslage. Für 2026 ist Realty Income mit dem 13,8-Fachen der erwarteten (bereinigten) „Funds from Operation“ (FFO) bewertet. Das liegt um 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da das Unternehmen in der Vergangenheit finanziell konservativ gewirtschaftet hat, liegt der Verschuldungsgrad mit 35,2 Prozent um mehr als 8 Prozent unter dem Wert der Vergleichsgruppe.

Gleichzeitig ist die Dividendenrendite mit gegenwärtig 5,35 Prozent etwas höher als der Mittelwert der Branche, der bei 4,9 Prozent liegt. Erst vor knapp 3 Wochen hatte das Unternehmen seine Dividende erneut angehoben. Neben einer größeren Steigerung pro Aktie hat Realty Income seine Ausschüttung in den vergangenen Jahren quartalsweise um jeweils 0,2 Prozent angehoben.

Gegenwärtig liegt die monatliche Dividende bei 0,2705 US-Dollar pro Anteil. Die jährliche durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) der Dividende lag in den vergangenen 10 Jahren bei 3,8 Prozent. Das genügt, um die Inflation zu schlagen. Auf Sicht der vergangenen 5 Jahre lag die CAGR innerhalb der Vergleichsgruppe mit knapp 4,1 Prozent aber etwas höher.

Vorsichtiger Optimismus an der Wall Street

An der Wall Street sind Expertinnen und Experten vorsichtig optimistisch, was die weiteren Aussichten der Aktie betrifft. Zwar ist Realty Income bei aktuell 24 Einschätzungen mehrheitlich zum Halten empfohlen (16 Nennungen), doch stehen nur einer Empfehlung zum Reduzieren von Positionen insgesamt 7 Bewertungen zum Kaufen oder Übergewichten gegenüber. Das ergibt in Summe eine Empfehlung zum Halten mit Tendenz zum Übergewichten.

Der faire Wert der Aktie wird im Mittel auf 67,85 US-Dollar geschätzt. Das liegt um 11,8 Prozent über dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Das niedrigste Kursziel (von Wells Fargo) sieht mit 60 US-Dollar gerade mal ein Abwärtspotenzial von etwas mehr als einem Prozent. Die optimistischste Einschätzung hingegen sieht einen Anstieg auf 75 US-Dollar und damit um fast ein Viertel voraus.

Realty Income auf einen Blick

ISIN: US7561091049

US7561091049 Börsenwert: 56,75 Milliarden US-Dollar

56,75 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 5,35 Prozent

5,35 Prozent P/AFFOe 2026: 13,8

13,8 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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