"2025 war erneut ein herausforderndes Jahr für die deutsche und europäische Exportwirtschaft. Die KfW IPEX-Bank hat geliefert: Mit 24,2 Mrd. EUR Neuzusagen sind wir das dritte Jahr in Folge auf einem High Performance-Kurs. Unsere klare geschäftspolitische Ausrichtung sowie die Professionalisierung und Digitalisierung der KfW IPEX-Bank sind entscheidende Erfolgsfaktoren. In einem Umfeld voller Unsicherheit erwarten unsere Kunden Verlässlichkeit und Verständnis sowie Lösungen für ihre Herausforderungen - und genau dafür stehen wir" , sagt Belgin Rudack, CEO der KfW IPEX-Bank.

Jahresabschluss 2025: KfW IPEX-Bank bestätigt starke Geschäftsentwicklung Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank blickt auf ein erneut sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. In einem von geopolitischen Spannungen, strukturellen Verschiebungen in den Weltmärkten und einer tiefgreifenden Transformation von Wirtschaft und Industrie geprägten Umfeld erzielte die Bank ein Neuzusagevolumen von 24,2 Mrd. EUR und liegt damit über dem bereits hohen Niveau des Vorjahres (2024: 23,9 Mrd. EUR). Davon entfielen rd. 24 Mrd. EUR auf das originäre Kreditgeschäft sowie rund 120 Mio. EUR auf Mittel zur Refinanzierung von Banken aus den CIRR-Programmen.

Das Kreditvolumen des Geschäftsfeldes Export- und Projektfinanzierung belief sich zum Jahresende 2025 auf 88,9 Mrd. EUR (Vorjahr: 85,4 Mrd. EUR). Mit einem Beitrag zum Konzernergebnis der KfW in Höhe von rd. 500 Mio. EUR bleibt die KfW IPEX-Bank auch im Geschäftsjahr 2025 ein wesentlicher Ertragsbringer innerhalb der KfW Bankengruppe.



Deutsche und europäische Wirtschaft stärken. Weltweit.

Als international aufgestellte Spezialbank mit einer Niederlassung in London, acht Auslandsrepräsentanzen und einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft in Singapur verbindet die KfW IPEX-Bank globale Präsenz mit einem klaren Fokus: der Stärkung deutscher und europäischer Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Mit ihrem Branchen-Know-how, ihrer Strukturierungskompetenz und ihrem internationalen Netzwerk unterstützt sie Unternehmen dabei, Zukunftstechnologien zu entwickeln, Wertschöpfungsketten zu sichern und ihre Geschäftsmodelle nachhaltig und resilient auszurichten. Besonders stark entwickelte sich 2025 das Neugeschäft in den Sektoren Energy und Mobility, die jeweils 6,7 Mrd. EUR an Neuzusagen verzeichneten. Haupttreiber waren Großprojekte der Energie- und Mobilitätswende, Investitionen in Energieinfrastruktur sowie Vorhaben zur Sicherung der Rohstoffversorgung für Deutschland.



Finanzierung von Zukunftsprojekten



Die KfW IPEX-Bank begleitet ihre Kunden häufig in Konsortien mit Partnerbanken und institutionellen Investoren und entwickelt gemeinsam maßgeschneiderte Finanzierungslösungen - gerade auch für komplexe Transformationsprojekte.

Im Jahr 2025 finanzierte die KfW IPEX-Bank unter anderem Projekte

- für den Aufbau des Wasserstoffkernnetzes in Deutschland, - für Carbon Capture and Storage im Vereinigten Königreich - für Investitionen im Duisburger Hafen,

- für Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeu

- ge in Schweden und Frankreich,

- für dänische Windkraftanlagen-Errichterschiffe,

- sowie für neue Hochgeschwindigkeitszüge im Fernverkehr der Deutschen Bahn.

Darüber hinaus unterstützte die Bank mit 3,3 Mrd. EUR Projekte der globalen Energiewende, darunter On- und Offshore-Windparks, Solarprojekte und Batteriespeicher.



Ausblick



"Vor dem Hintergrund der aktuellen Unsicherheiten durch den Iran-Krieg und daraus resultierenden Versorgungskrisen zeigt sich einmal mehr die Bedeutung von stabilen, verlässlichen Partnern wie der KfW IPEX-Bank. Gerade in solchen Zeiten bieten wir mit unserer Branchenexpertise die passgenauen Finanzierungsprodukte, die deutsche und europäische Unternehmen brauchen. Für 2026 sind wir daher entschlossen, weiterhin gezielt die Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir Transformation und sichern nachhaltige Versorgungsketten - verlässlich, resilient und zukunftsorientiert", so Rudack abschließend.

Weitere Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 sowie den gesamten Geschäftsbericht 2025 der KfW IPEX-Bank finden Sie unter: Geschäftsbericht KfW IPEX-Bank (https://www.kfw-ipex-bank.de/%C3%9Cber-uns/Gesch%C3%A4ftsbericht-2024/)

Pressekontakt:



Philipp Kielbassa

E-Mail: mailto:philipp.kielbassa@kfw.de

Tel.: +49 69 7431-6431

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