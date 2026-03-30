Critical Infrastructure Technologies veröffentlicht Produktions- und Vertriebsupdate zu Nexus

Produktion:

- Nexus 1 (Grün): Letzte Phasen des Zusammenbaus vor dem Versand nach Polen für Vorführungen in der gesamten EU, darunter auch für das polnische Militär in Zusammenarbeit mit H. Cegielski – Poznan S.A. (einer Tochtergesellschaft der Polska Grupa Zbrojeniowa A.A. (PGZ))

- Nexus 2 (Gelb): Letzte Phasen des Ausbaus vor der Auslieferung an Critical Metals Corp (NASDAQ: CRML) für das Projekt Tanbreez in Südgrönland

- Nexus 3: Fertigung abgeschlossen – wird lackiert, zusammengebaut und dann für die Endmontage vorbereitet, bevor es im Rahmen unseres Joint Ventures (JV) mit Juno Industries Inc. nach Kanada verschifft wird

- Nexus 4 und 5: Fertigung abgeschlossen – beide werden lackiert, zusammengebaut und nach Perth, Western Australia, verschifft

- Auftragserteilung (Purchase Order, PO) an unseren Stahlbauer K999 für den Bau von 2 weiteren Nexus-Einheiten

Vertriebsaktivitäten:

- Angebotsanfragen (Requests for Quote, RFQ) für 6 Einheiten des Nexus 20 eingegangen, was einem Umsatz von 8,4 Mio. $ entspricht

Vancouver, BC – 30. März 2026 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler autonomer mobiler Kommunikations- und Sicherheitsplattformen mit hoher Kapazität, freut sich, einen aktuellen Überblick über die Produktions- und Vertriebsaktivitäten für den Nexus 20 zu geben.

Nexus 1 (Grün)

Nach Ankunft in Polen wird die Endmontage abgeschlossen, bevor Vorführungen stattfinden, zunächst in Polen, dann in der gesamten EU.

Dieser Nexus wird vom 8. bis 11. September auf der Verteidigungsmesse MSPO in Polen zusammen mit Team Defence Australia ausgestellt.

„Die Präsentation des Nexus 20 auf einer Verteidigungsmesse in der EU ist ein bedeutender Fortschritt bei unserer Expansion in den EU-Markt. Zum ersten Mal wird der Nexus 20 auf einer der weltweit größten Verteidigungsmessen in voll funktionsfähigem Zustand zu sehen sein“, sagte der CEO von CiTech, Brenton Scott.

Nexus 2 (Gelb)

Derzeit läuft der Ausbau und die Endmontage vor der Auslieferung an Critical Metals Corp (NASDAQ: CRML) für das Projekt Tanbreez in Südgrönland.

Nexus 3, 4 und 5

Die Fertigung aller drei Einheiten ist nun abgeschlossen; sie werden in Kürze lackiert und wieder zusammengebaut.

Nexus 3: Der Großteil des Ausbaus wird in unserer Produktionsstätte durchgeführt; anschließend wird das Fahrzeug nach Kanada verschifft, wo die Montage abgeschlossen wird. Danach finden gemäß unserer Joint-Venture-Vereinbarung (JV) mit Juno Industries Inc. Vorführungen bei Regierungsstellen, beim Militär und in der Bergbauindustrie statt.

Nexus 4 und 5: Beide werden nach Perth, Western Australia, versandt, damit sie sofort lieferbar sind, sollten wir bei einer der eingegangenen Ausschreibungen (RFQ), auf die wir bereits geantwortet haben oder derzeit antworten, den Zuschlag erhalten. In allen Fällen ist der Nexus 20 ideal positioniert, um die Zielvorgaben der Kundenanforderungen zu erfüllen.

Auftragserteilung (PO) für den Bau von 2 weiteren Einheiten des Nexus 20

Aufgrund des gestiegenen Interesses am Nexus 20 haben wir eine Bestellung für den Bau von 2 weiteren Einheiten des Nexus 20 aufgegeben, damit sich der Lieferzeitplan erheblich verkürzt, sollten wir Kundenaufträge erhalten.

„Die kontinuierlichen Fortschritte des Nexus-Produktionsprogramms unterstreichen die Skalierbarkeit unserer Plattform und die weltweite Nachfrage nach schnell einsetzbaren Infrastrukturlösungen“, sagte der CEO von CiTech, Brenton Scott. „Mit der Hochlaufphase der Produktion und der nun beginnenden internationalen Bereitstellung treten wir in eine entscheidende Phase ein, in der wir die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit des Nexus-Systems unter Beweis stellen können.“

PRODUKTIONSFOTOS

Nexus 1

Nexus 2

Nexus 3, 4 und 5

Im Namen des Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

Brenton.s@citech.com.au

+61 411 751 191

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und ist in Perth, Western Australia, tätig. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden.

CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16-Einheit und dem kürzlich vorgestellten Nexus 20/24, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste. Ziel ist es, für diese Bereiche kritische mobile Telekommunikationsdienste sowie integrierte C-UAS-, ISR- und Funkfunktionen bereitzustellen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

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Die Critical Infrastructure Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,23 % und einem Kurs von 0,256EUR auf Tradegate (30. März 2026, 08:35 Uhr) gehandelt.