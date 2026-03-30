Armory Mining beantragt Mitgliedschaft bei der Canadian Association of Defence and Security Industries, um seine auf kritische Mineralien ausgerichtete Strategie voranzutreiben

Vancouver, B.C. – 30. März 2026 / IRW-Press / Armory Mining Corp. (CSE: ARMY) (OTC: RMRYF) (FWB: 2JS) (das „Unternehmen“ oder „Armory“), ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Mineralien konzentriert, die für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor von entscheidender Bedeutung sind, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Mitgliedschaft bei der Canadian Association of Defence and Security Industries („CADSI“), dem nationalen Sprachrohr der kanadischen Verteidigungs-, Sicherheits- und Cyberbranchen, beantragt hat. Die CADSI spielt eine zentrale Rolle in der Förderung der Zusammenarbeit zwischen Industrie, Regierung und Stakeholdern im Militärwesen.

Eine Mitgliedschaft bei der CADSI steht im Einklang mit der umfassenderen Strategie des Unternehmens, sein Portfolio an kritischen und strategischen Mineralprojekten in der sich verändernden globalen Verteidigungs- und Sicherheitslandschaft zu positionieren. Armory Mining hat sich überdies um den Austausch mit wichtigen Branchenorganisationen in ganz Nordamerika bemüht, um sein langfristiges Ziel zu fördern, einen Beitrag zur Schaffung sicherer und widerstandsfähiger Lieferketten zu leisten.

Alex Klenman, Chief Executive Officer von Armory Mining Corp., sagt dazu: „Sollte unser Antrag auf eine Mitgliedschaft erfolgreich sein, stellt die CADSI einen wichtigen Schritt dar, um Armory Mining auf die nationalen Sicherheitsprioritäten Kanadas und den wachsenden Bedarf an zuverlässigen inländischen Quellen für kritische Mineralien abzustimmen. Da die geopolitischen Spannungen immer noch eine Umgestaltung der globalen Lieferketten zur Folge haben, war die Rolle von strategisch beschafften Materialien noch nie so wichtig wie heute. Wir freuen uns darauf, uns durch die CADSI mit Stakeholdern in der Industrie und in der Regierung auszutauschen, um ein besseres Verständnis des verteidigungsbedingten Bedarfs zu erlangen, die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten zu unterstützen und unser Portfolio so auszubauen, dass es sowohl den kanadischen Sicherheitszielen als auch jenen der verbündeten Nationen dient.“