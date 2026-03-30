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    JEFFERIES stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft Suss MicroTec auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Auftrags- und Umsatztrends seien positiv, schrieb Janardan Menon am Montag. Dies werde allerdings überschattet von einem schwachen Margenausblick auf das Jahr 2026. Er sprach dabei aber von einem Übergangsjahr mit sinkenden Einnahmen und höheren Kosten. 2027 und darüber hinaus sollte sich die Lage dann wieder verbessern./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,12 % und einem Kurs von 48,02EUR auf Tradegate (30. März 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Janardan Menon
    Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 56
    Kursziel alt: 56
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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