JEFFERIES stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Auftrags- und Umsatztrends seien positiv, schrieb Janardan Menon am Montag. Dies werde allerdings überschattet von einem schwachen Margenausblick auf das Jahr 2026. Er sprach dabei aber von einem Übergangsjahr mit sinkenden Einnahmen und höheren Kosten. 2027 und darüber hinaus sollte sich die Lage dann wieder verbessern./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,12 % und einem Kurs von 48,02EUR auf Tradegate (30. März 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

