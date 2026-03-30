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    Preishammer trifft Nigeria

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    Öl-Schock in Nigeria: 65 Prozent Preisanstieg trotz Mega-Raffinerie

    Afrikas größte Raffinerie läuft auf Hochtouren – doch in Nigeria explodieren die Spritpreise.

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    Preishammer trifft Nigeria - Öl-Schock in Nigeria: 65 Prozent Preisanstieg trotz Mega-Raffinerie
    Foto: OpenAI

    Die Treibstoffpreise im ölproduzierenden Nigeria erreichten Rekordhöhen, wie Branchenzahlen zeigen. Selbst die maximale Produktionskapazität der riesigen Dangote-Erdölraffinerie konnte dem steigenden Ölpreis nichts entgegensetzen, berichtet Reuters am Montag. Die Raffinerie mit einer Kapazität von 650.000 Barrel pro Tag, es ist die größte Afrikas, nahm Anfang des Jahres ihren vollen Betrieb auf. 

    Doch nun stehen die Nigerianer vor dem Schock eines Preisanstiegs von 65 Prozent. Die positiven Auswirkungen der neuen Raffinerie wurden durch die Notwendigkeit, große Mengen teuren Rohöls aus dem Ausland zu importieren, abgeschwächt, obwohl Nigeria der größte Ölproduzent Afrikas ist. Die Einschränkung ergibt sich aus Nigerias Finanzierungsmodell: Das Rohöl-Joint-Venture des staatlichen Ölkonzerns Nigerian National Petroleum Company (NNPC) ist an ölgedeckte Kredite und Vorexportverträge gebunden.

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    Das bedeutet, dass ein Großteil der nigerianischen Ölproduktion von rund 1,5 Millionen Barrel pro Tag zur Begleichung von Schulden bei internationalen Ölkonzernen, Banken und Händlern verwendet wird. Die NNPC legt ihre Verbindlichkeiten nicht offen, Analysten schätzen sie jedoch auf etwa 400.000 Barrel pro Tag. David Bird, Geschäftsführer von Dangote, erklärte gegenüber dem lokalen Fernsehen, dass das Unternehmen monatlich nur etwa fünf Rohölladungen aus dem Inland beziehen könne, weit weniger als die benötigten 13 bis 15. Den Rest müsse es zu Preisen importieren, die durch die Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten diktiert würden. Für Nigeria beträgt die übliche Ladungsgröße rund eine Million Barrel.

    Die Schwierigkeit wird dadurch verschärft, dass Nigeria keine strategische Treibstoffreserve besitzt und die Regierung noch keine Maßnahmen zum Aufbau einer solchen Reserve eingeleitet hat. Mikolaj Judson, Analyst beim Beratungsunternehmen Control Risks sagte dazu: "Eine strategische Reserve hätte Nigeria teilweise vor den inflationären Auswirkungen von Preisspitzen geschützt und die Versorgung der Raffinerien während längerer Unterbrechungen sichergestellt."

    In Nigeria hatte sich die Inflation nach einem Rekordhoch im letzten Jahr etwas abgeschwächt, doch seit Kriegsbeginn haben sich die Transportkosten und die Kosten für einige Lebensmittel verdoppelt.      

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 107,6USD auf Lang & Schwarz (30. März 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.

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