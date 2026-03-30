Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 30.03. - E-Stoxx 50 stark +1,03 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 22.271,98 PKT und steigt um +0,78 %.
Top-Werte: Bayer +2,54 %, RWE +2,24 %, Merck +1,61 %
Flop-Werte: Zalando -1,61 %, Porsche Holding SE -0,37 %, Airbus -0,30 %
Der MDAX bewegt sich bei 27.520,37 PKT und steigt um +0,19 %.
Top-Werte: Lanxess +3,83 %, Evonik Industries +2,90 %, Jenoptik +2,37 %
Flop-Werte: Delivery Hero -5,22 %, AUTO1 Group -2,74 %, Jungheinrich -2,06 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.350,16 PKT und steigt um +0,69 %.
Top-Werte: CANCOM SE +3,93 %, Kontron +2,44 %, Jenoptik +2,37 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -5,14 %, SILTRONIC AG -1,15 %, Eckert & Ziegler -1,11 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.509,58 PKT und gewinnt bisher +1,03 %.
Top-Werte: Bayer +2,54 %, TotalEnergies +2,54 %, Enel +2,53 %
Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -1,13 %, Schneider Electric -0,76 %, Prosus Registered (N) -0,70 %
Der ATX steht aktuell (09:59:50) bei 5.252,00 PKT und fällt um -0,79 %.
Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +4,78 %, STRABAG +2,43 %, PORR +1,80 %
Flop-Werte: Andritz -5,12 %, Wienerberger -0,76 %, voestalpine -0,45 %
Der SMI steht aktuell (09:59:51) bei 12.588,89 PKT und steigt um +0,79 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,79 %, Nestle +1,65 %, Swiss Re +1,32 %
Flop-Werte: UBS Group 0,00 %, Geberit +0,33 %, ABB +0,52 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.710,76 PKT und steigt um +0,81 %.
Top-Werte: TotalEnergies +2,54 %, Pernod Ricard +2,46 %, Thales +2,39 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -0,96 %, Schneider Electric -0,76 %, Airbus -0,30 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:58:24) bei 2.860,64 PKT und steigt um +0,17 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +3,36 %, Swedbank Shs(A) +2,45 %, Tele2 (B) +1,84 %
Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -1,13 %, SKF (B) +0,21 %, Getinge (B) +0,22 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 4.950,00 PKT und steigt um +0,81 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,93 %, Public Power +1,21 %, Piraeus Port Authority +1,12 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -4,44 %, Viohalco -3,28 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,15 %
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