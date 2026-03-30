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    JV mit Lithiumriesen

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    Dieser Explorer rüstet sich für die nächste Batteriemetall-Rallye

    Lithium Africa ist ein frisch an der Börse notierender Projektgenerator, der frühe Lithiumprojekte in Afrika identifiziert, entwickelt und gezielt monetarisiert. Mit dem Einstieg in Südafrika, einem bedeutenden chinesischen Ankeraktionär und diszipliniertem Kapitalansatz macht das Unternehmen gerade auf sich aufmerksam.

     

    Es gibt eine alte Regel im Bergbausektor: Die beste Mine ist oft die, die schon einmal produziert hat. Lithium Africa (ISIN: KYG6003G1010, WKN: A425GC, TSX-V: LAF, FRA: 6MQ) hat diese Logik konsequent umgesetzt und im vergangenen Jahr das Springbok-Projekt in Südafrika erworben. Im Zentrum steht die historische Norrabees-Pegmatitmine, ein klassisches Hartgestein-Lithiumvorkommen, das bereits in früheren Jahrzehnten aktiv war. Übrig geblieben ist unter anderem ein Erz-Stockpile von mehr als 30.000 Tonnen abgebautem Material, das direkt zur Verarbeitung bereitsteht.

     

    Genau das macht diesen Erwerb so interessant. Denn anstatt erst aufwendig zu bohren und dann zu fördern, kann das Unternehmen relativ kurzfristig Einnahmen aus dem vorhandenen Material generieren. Metallurgische Tests haben bereits gezeigt, dass sich daraus Lithiumkonzentrate mit industriell verwertbaren Gehalten herstellen lassen. Das reduziert das technische Risiko erheblich, und die möglichen Erlöse werden dann als nicht verwässernde Finanzierungsquelle für die weitere Exploration dienen.

     

    CEO Tyron Breytenbach brachte es auf den Punkt: „Der Lagerbestand von über 30.000 Tonnen stellt eine kurzfristige Cashflow-Quelle dar, die Lithium Africa für frisches Explorationskapital mobilisieren will. Dies steht im Einklang mit unserem Geschäftsplan, das größte Explorationspotenzial bei der geringsten Anzahl an Aktien anzubieten."

     

    Das Landpaket rund um die Mine umfasst rund 1.675 km², in dem zahlreiche Lithium-Pegmatite bekannt sind. Während frühere Betreiber nur einen engen Bereich davon bewirtschafteten, identifizierte das Geologenteam von Lithium Africa während der Prüfungsphase allein 30 zusätzliche spodumenhaltige Gesteinskörper in wirtschaftlich erreichbarer Entfernung zur historischen Mine. Spodumen ist das wichtigste lithiumhaltige Mineral in Hartgestein-Lagerstätten und Ausgangsstoff für die Batterieproduktion.

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