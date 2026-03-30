3F's Holding S.A. meldet konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024/2025

LUXEMBURG, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- 3F's Holding S.A. hat den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024/2025, das am 31. August 2025 endete, genehmigt. 3F's Holding S.A. (3F's Group) wurde am 24. Februar 2025 zur obersten Muttergesellschaft der Ferrero Group und der CTH Invest Group, wodurch beide Unternehmen unter einer einzigen Struktur zusammengefasst wurden, die sich vollständig im Besitz von Herrn Giovanni Ferrero befindet.

Die 3F's Group zeigte eine starke Leistung und schloss das Jahr mit einem konsolidierten Umsatz von 22,3 Milliarden Euro ab, was einem Anstieg von 5,3% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA belief sich auf 3,2 Milliarden Euro und lag damit um 11,2% über dem Vorjahreswert. Zum 31. August 2025 beschäftigte die 3F's Group weltweit 62.797 Mitarbeiter und verwaltete eine konsolidierte Bilanzsumme von 27,4 Milliarden Euro, einschließlich 64 Produktionsstätten weltweit. Im Laufe des Geschäftsjahres spiegelten die konsolidierten Umsätze die Stärke eines ausgewogenen und diversifizierten Portfolios an Süßwaren wider, das nicht nur Schokoladensüßwaren, sondern auch Kekse und Backwaren, Zuckersüßwaren, Speiseeis und Snacks umfasst.

"Wir fühlen uns durch die starke Dynamik in allen Geschäftsbereichen bestätigt. Unser Wachstum spiegelt die starke organische Leistung sowohl der Ferrero-Gruppe als auch der CTH Invest Group wider, die durch kontinuierliche Innovationen bei unseren ikonischen Marken vorangetrieben und durch gezielte strategische Akquisitionen ergänzt wurde", so Giovanni Ferrero, Präsident der 3F's Holding S.A.

Innovation steigert Wachstum über Märkte und Kategorien hinweg

Lapo Civiletti, Chief Executive Officer der Ferrero-Gruppe: "Mit unseren Kultmarken bringen wir weiterhin Generationen auf der ganzen Welt Freude, und in diesem Jahr, in dem wir unser 80-jähriges Bestehen feiern, bleibt dieses Engagement so stark wie eh und je. Unsere Wachstumsstrategie ist weiterhin erfolgreich. Diese Fortschritte spiegeln unser Vertrauen in die Zukunft und unsere Fähigkeit wider, mit einer langfristigen Perspektive zu investieren, um nachhaltiges Wachstum zu unterstützen."