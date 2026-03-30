Allianz-Inline-Optionsscheine mit 59%-Chance in drei Monaten

Mit Inline-Optionsscheinen können Anleger dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie vordefinierte Schwellen nicht unter- oder überschreitet. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der Allianz-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

Die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) geriet im Sog des Gesamtmarktes nach ihrem Jahreshoch bei 396 Euro vom 6.1.26 stark unter Druck. Nachdem die Aktie am 23.3.26 kurzzeitig sogar unterhalb von 340 Euro gehandelt wurde, konnte sie sich mittlerweile wieder auf 350 Euro erholen. Trotz der kräftigen Kursschwankungen der vergangenen Monate befindet sich die Aktie nunmehr fast auf dem gleichen Kursniveau wir vor einem Jahr. Verbleibt die Allianz-Aktie auch in nächster Zeit innerhalb der Handelsspanne des vergangenen Jahres, dann werden inline-Optionsscheine überproportional hohe Renditen ermöglichen.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 300/400 Euro

Der BNP Paribas-Inline-Optionsschein auf Allianz-Aktie mit der unteren Barriere bei 300 Euro, der oberen Barriere bei 400 Euro, Bewertungstag 19.6.26, ISIN: DE000PK4Q578, wurde beim Allianz-Aktienkurs von 350,20 Euro mit 6,07 – 6,27 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren berührt oder durchkreuzt, dann wird der Schein am 25.6.26 mit 10 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Inline-Optionsschein in 3 Monaten eine Renditechance von 59,48 Prozent, wenn der Aktienkurs weder um 14 Prozent fällt oder um 14 Prozent steigt. Im Fall der Berührung eines KO-Levels bis zum Bewertungstag wird der Schein – wie alle Inline-Optionsscheine - mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 250/450 Euro

Auch mit einem Schein mit einer noch größeren Bandbreites lassen sich interessante Renditen erzielen. Der SG Inline-Optionsschein mit den Barrieren bei 250 und 450 Euro, Bewertungstag 19.6.26, ISIN: DE000FD6C3Z0, wurde beim Aktienkurs von 350,20 Euro mit 9,32 – 9,24 Euro quotiert.

Da auch dieser Inline-Optionsschein mit 10 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Allianz-Kurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren berührt oder durchkreuzt, ermöglicht er 3 Monaten eine Renditechance von 8,22 Prozent (=30 Prozent pro Jahr).

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Allianz-Aktie oder von Hebelprodukten auf Allianz-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.