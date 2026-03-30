Neotech Metals erhält OJEP-Zuwendung in Höhe von 200.000 CAD

Vancouver, British Columbia, 30. März 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Zusage von Fördermitteln in Höhe von bis zu 200.000 CAD aus dem Ontario Junior Exploration Program („OJEP“) erhalten hat. Diese sind auf zulässige Explorationsaufwendungen im Jahr 2025 beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt mit in Apatit gebundenen Seltenerdmetallen und Niob anzuwenden, das sich in 15 Kilometer Entfernung vom Wasserkraftwerk Otter Rapids (180 MW) befindet.

Die OJEP-Zuwendung deckt bis zu 50 % der in Ontario während der Feldsaison 2025 angefallenen und zulässigen Mineralexplorationsaufwendungen (höchstens 400.000 CAD) ab und bietet Neotech die Möglichkeit, seine Explorationsaktivitäten auf weiter entfernte Zielzonen im Konzessionsgebiet auszudehnen und gleichzeitig das Risiko des Kapitaleinsatzes erheblich zu senken. Damit sind wir in der Lage, innerhalb einer mehr als 9 Kilometer langen geophysikalischen Anomalie, bei der es sich um die Karbonatit- und Syenitkomplexe H/K handelt, über einen ausgedehnten Bereich Stepout-Bohrungen abzuteufen.

Zitat von CEO Reagan Glazier: „Wir schätzen die Unterstützung der Regierung Ontarios, die uns durch das Ontario Junior Exploration Program zuteil wird, sehr. Diese Fördermittel leisten nicht nur einen Beitrag zur Abfederung des Explorationsrisikos, sondern verdeutlichen auch das Bekenntnis der Provinz zur Förderung einer verantwortungsvollen Exploration und Erschließung strategischer Seltenerdmetallvorkommen, die für das zukünftige Wirtschaftswachstum und die Sicherheit der Lieferketten von entscheidender Bedeutung sind.“

„Ontario nimmt bei der Sicherung von Rohstoffen, die unserer Wirtschaft als Motor dienen und unsere Souveränität stärken werden, eine Führungsrolle ein“, meint Energie- und Bergbauminister Stephen Lecce. „Mit dem OJEP unterstützen wir Unternehmen wie Neotech Metals Corp. beim Ausbau von vielversprechenden Projekten im Inland, mit denen Ressourcen erschlossen, Arbeitsplätze geschaffen und die kanadische Wirtschaft autarker und sicherer gestaltet werden.“

Update zum Bohrprogramm 2025 bei Hecla-Kilmer

Neotech Metals hat im Jahr 2025 erfolgreich Bohrungen von etwa 8.000 Metern bei H/K abgeschlossen und darüber hinaus etwa 1.900 Meter an Kernbohrungen, die vom früheren Eigentümer VR Resources Ltd. zwischen 2020 und 2023 durchgeführt worden waren, für die gesamte Seltenerdmetallreihe neu protokolliert und neu untersucht. Diese Ergebnisse werden in die erste Ressourcenschätzung („MRE“) integriert werden, die für 2026 erwartet wird.