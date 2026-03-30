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    Meta, Nvidia, Amazon – Neubewertung von Tech?

    Tech-Aktien liefern derzeit das Lehrbuchbeispiel dafür, wie ein Markt gleichzeitig „korrigieren“ und doch erstaunlich stabil wirken kann.  Der breite S&P-500 liegt nur rund 8 Prozent unter dem Hoch, der Nasdaq100 etwa 11 Prozent. Unter der Oberfläche ist das Bild deutlich rauer. Nvidia notiert knapp 18,5 Prozent unter dem Hoch, Microsoft sogar gut 33,5 Prozent. Wer nur auf den Index schaut, sieht eine Korrektur – wer auf die Schwergewichte blickt, sieht eine Neubewertung.

    Bloomberg zeigt, warum sich der Markt so verhält. Die Bewertungsprämie des Technologiesektors gegenüber dem Gesamtmarkt ist auf den niedrigsten Stand seit 2019 gefallen. Das ist weniger ein Plädoyer dafür, dass Tech „billig“ geworden ist, sondern ein Hinweis darauf, dass Investoren wieder strenger auswählen. Künstliche Intelligenz bleibt der große Trend, aber der Markt bezahlt nicht mehr jede Zukunftsformel mit einem hohen Multiplikator.

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    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Meta, Nvidia, Amazon – Neubewertung von Tech? Tech-Aktien liefern derzeit das Lehrbuchbeispiel dafür, wie ein Markt gleichzeitig „korrigieren“ und doch erstaunlich stabil wirken kann.  Der breite S&P-500 liegt nur rund 8 Prozent unter dem Hoch, der Nasdaq100 etwa 11 Prozent. Unter der …
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