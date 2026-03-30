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    3F's Holding veröffentlicht Jahresbilanz 2024/2025 – Das Wichtigste auf einen Blick

    Mit starken Marken, globaler Präsenz und gezielten Zukäufen baut die 3F’s Group ihre Rolle als dynamischer Treiber im internationalen Süßwarenmarkt weiter aus.

    3F's Holding veröffentlicht Jahresbilanz 2024/2025 – Das Wichtigste auf einen Blick
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Die 3F's Holding S.A. wurde am 24. Februar 2025 zur Muttergesellschaft der Ferrero Group und der CTH Invest Group, beide im Besitz von Giovanni Ferrero, erklärt.
    • Für das Geschäftsjahr 2024/2025 verzeichnete die 3F's Group einen konsolidierten Umsatz von 22,3 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 5,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
    • Das EBITDA der Gruppe lag bei 3,2 Milliarden Euro, was eine Steigerung um 11,2 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Die Gruppe beschäftigte zum 31. August 2025 weltweit 62.797 Mitarbeiter und verwaltete eine Bilanzsumme von 27,4 Milliarden Euro, mit 64 Produktionsstätten.
    • Das Unternehmen setzte auf Innovationen und strategische Akquisitionen, z.B. Übernahmen in den USA (Power Crunch, Nonni's Bakery) und Brasilien (Bold Snacks), sowie Produktneuerungen wie Nutella Plant-Based und zuckerfreie Produktlinien.
    • Die Ferrero-Gruppe und die CTH Invest Group sind in mehr als 170 Ländern aktiv und verfügen über ein Portfolio mit bekannten Marken wie Nutella, Kinder, Tic Tac, Ferrero Rocher sowie Butterfinger, Halo Top und Kellogg's-Produkten.






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