Iran bestätigt Tötung von Marine-Kommandeur
Für Sie zusammengefasst
- Iran bestätigt Tod wichtigen Marinekommandeurs
- Revolutionsgarden nennen Tangsiri als Märtyrer
- Israel meldet Tötung Tangsiris per Luftangriff
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat die Tötung eines wichtigen Marinekommandeurs bestätigt. In einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung berichteten die einflussreichen Revolutionsgarden vom "Märtyrertod" ihres Marinekommandeurs, Konteradmiral Aliresa Tangsiri. Sie bezeichneten ihn als "Kämpfer auf dem Wege Gottes" und "großen Helden". Israel hatte Tangsiri nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff am Mittwoch getötet./arb/DP/nas
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