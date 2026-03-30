123fahrschule SE: Kapitalerhöhung stärkt Wachstumsstrategie bestätigt durch Verkehrsminister
Mit frischem Kapital, klarer Wachstumsstrategie und Rückenwind durch die anstehende Führerscheinreform stellt sich das Unternehmen für profitables Skalieren neu auf.
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- Barkapitalerhöhung vollständig platziert (Privatplatzierung von 400.000 neuen Aktien zu je 2,55 EUR; Bruttoemissionserlös rund 1,0 Mio. EUR; entspricht ~7 % des bisherigen Grundkapitals; Grundkapital steigt auf 5.958.302 EUR).
- Gründer und Vorstand Boris Polenske beteiligte sich überproportional (bei bisher rund 10 % Anteil) und verzichtet weiterhin auf ein fixes Grundgehalt.
- Mittelzufluss dient gezielt der Skalierung: Ausbau der Plattformarchitektur, Kooperations-/Franchise-Strategie, Vermarktung eigener Fahrsimulatoren und Beschleunigung der KI‑Innovationsroadmap.
- Verkehrsministerkonferenz (Lindau, 25./26. März 2026) beauftragte den Bundesverkehrsminister mit der Umsetzung der Reform; Inkrafttreten angestrebt zum 1. Januar 2027.
- Wesentliche regulatorische Änderungen: vollständige Zulassung von E‑Learning in der Theorieausbildung, Anrechnung von Fahrsimulatorstunden, Reduktion der Sonderfahrten von zwölf auf mindestens drei und Entbürokratisierung – Grundlage für einen bundesweiten „asset‑light“ Rollout.
- Positiver Ausblick: für 2026 erwartete EBITDA‑Steigerung auf 1,5–2,5 Mio. EUR; ab 2027 werden durch die skalierbare Infrastruktur relevante Nachholeffekte und überproportionale Gewinne erwartet.
Der Kurs von 123fahrschule lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,37 % im
Plus.
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