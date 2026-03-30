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    Ein Moment des Genusses

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    Risala begeistert auf der Cosmoprof Bologna mit Kefi Latte

    BOLOGNA, Italien, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Cosmoprof Bologna trat Risala mit einer unbestreitbaren Dynamik auf. Der Stand war stets gut besucht und zog internationale Vertriebspartner, einflussreiche Persönlichkeiten sowie eine neue Generation von Parfümliebhabern an, die alle in das unverwechselbare, moderne Universum der Marke eintauchten. Inmitten dieses pulsierenden Spektakels entwickelte sich Kefi Latte zu einer stillen Leidenschaft. Es hat nicht um Aufmerksamkeit konkurriert. Es bekam sie.

    A Moment of Indulgence: Risala Captivates with Kefi Latte at Cosmoprof Bologna

    Inspiriert vom wohltuenden Ritual eines frisch gebrühten Latte eröffnet sich „Kefi Latte" mit einer sanften Verschmelzung von geröstetem Kaffee und cremiger Süße, die sofort ein Gefühl von Wärme hervorruft. Ein Hauch von Karamell verleiht Tiefe, ohne zu überwältigen, während sich sanfte Gourmand-Nuancen nahtlos in die Komposition einfügen. Die Basis entfaltet sich in samtiger Vanille und warmen Hölzern und hinterlässt einen Nachklang, der intim, raffiniert und mühelos süchtig machend wirkt.

    Gourmand-Düfte prägen die aktuelle Duftlandschaft, und Kefi Latte steht an der Spitze dieses Trends. Ein weltweites Publikum fühlt sich zunehmend zu Düften hingezogen, die Genuss ohne Extravaganz und Vertrautheit ohne Kompromisse bieten. Die Kombination aus Kaffee, Karamell und cremigen Akkorden schafft ein Profil, das sowohl beruhigend als auch raffiniert ist, was Kefi Latte zu einem der Bestseller von Risala macht. Die Besucher des Standes kehrten immer wieder zurück, während Händler, Influencer und Content-Creators schnell seine Anziehungskraft erkannten. Der Hype in den sozialen Medien und internationale Anfragen bestätigten, was das Publikum bereits wusste: dieser Duft findet Anklang.

    Hier fängt Risala den kulturellen Wandel in der Parfümerie ein. Duft wird persönlicher, atmosphärischer. Es geht weniger um Projektion als vielmehr um Präsenz. Kefi Latte verkörpert diese Entwicklung und verwandelt ein tägliches Ritual in etwas Erhabenes und emotional Anklangfindendes.

    Muhammad Zafar, Geschäftsführer von Risala, erklärt, dass der Fokus der Marke auf Düften wie Kefi Latte ein tiefes Verständnis für den modernen Verbraucher widerspiegelt. Das Publikum von heute sucht Verbindung durch Duft – Düfte, die Erinnerungen wecken, Geborgenheit schaffen und in der Vorstellungskraft nachklingen.

    Die Resonanz in Bologna stärkt Risalas wachsende globale Präsenz, insbesondere in Europa, während gleichzeitig eine starke Verbindung zu den Vereinigten Arabischen Emiraten aufrechterhalten wird. Mit Kefi Latte verwandelt Risala ein einfaches Kaffeeritual in einen unverwechselbaren Ausdruck. Warm, strukturiert, genussvoll und auf ruhige Weise fesselnd bestätigt es den Platz der Marke an der Schnittstelle zwischen zeitgenössischer Kultur und moderner Parfümerie.

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2942096/Risala_Kefi_Latte_Cosmoprof_Bologna.jpg

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ein-moment-des-genusses-risala-begeistert-auf-der-cosmoprof-bologna-mit-kefi-latte-302728405.html





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