    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Länderdaten zeigen stark gestiegene Inflation

    Wirtschaft - Länderdaten zeigen stark gestiegene Inflation
    Foto: Tankstelle am 29.03.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die bundesweite jährliche Inflationsrate, die im Februar bei 1,9 Prozent gelegen hatte, ist vor dem Hintergrund des Krieges im Nahen Osten im März wahrscheinlich stark gestiegen. Darauf deuten erste Zahlen aus den Bundesländern hin, die bereits am Montagvormittag veröffentlicht wurden.

    Einen besonders kräftigen Anstieg gab es unter anderem im Saarland, wo die Rate von 1,8 Prozent im Vormonat auf aktuell 3,0 Prozent zulegte. In Nordrhein-Westfalen stieg sie von 1,8 Prozent auf 2,7 Prozent, während sie in Hessen von 1,8 auf 2,9 Prozent und in Rheinland-Pfalz von 1,9 auf 2,9 Prozent kletterte.

    Auch alle anderen Bundesländer, die Zahlen veröffentlichten, meldeten einen Anstieg. In Sachsen (Vormonat: 2,3 Prozent), Brandenburg (Vormonat: 2,0 Prozent) und Bayern (Vormonat: 1,9 Prozent) beträgt die Inflation jetzt 2,8 Prozent. Etwas geringer ist der Anstieg in Sachsen-Anhalt mit 2,6 Prozent (Vormonat: 2,0 Prozent), in Berlin mit 2,5 Prozent (Vormonat: 1,9 Prozent), in Niedersachsen mit 2,6 Prozent (Vormonat: 1,9 Prozent) und in Baden-Württemberg mit 2,5 Prozent (Vormonat: 1,8 Prozent).

    Das Statistische Bundesamt veröffentlicht seine vorläufige Schätzung für die bundesweite Inflationsrate im Laufe des Tages, in der Regel gegen 14 Uhr. Die endgültigen Zahlen kommen Mitte des Monats, dabei gibt es aber nur sehr selten Änderungen.



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Länderdaten zeigen stark gestiegene Inflation Die bundesweite jährliche Inflationsrate, die im Februar bei 1,9 Prozent gelegen hatte, ist vor dem Hintergrund des Krieges im Nahen Osten im März wahrscheinlich stark gestiegen. Darauf deuten erste Zahlen aus …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     