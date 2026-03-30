BlackRock kauft 51 Mio. Aktien
DroneShield: Jetzt setzt der größte Investor der Welt auf die Aktie
BlackRock hat sich 50,8 Millionen Aktien gesichert und die Meldeschwelle überschritten. Gleichzeitig baut DroneShield seine Präsenz in Europa weiter aus – mit wachsender Pipeline und neuer Basis in Amsterdam.
- BlackRock hält 50,8 Mio Aktien und 5,5 Prozent
- Neuer EU-Hauptsitz in Amsterdam als operative Basis
- Europaumsatz 98 Mio AUD 2025 und Pipeline 1,2 Mrd AUD
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DroneShield sammelt institutionelle Schwergewichte ein. Nur wenige Tage nach dem Wiedereinstieg von JPMorgan hat nun auch BlackRock die Meldeschwelle überschritten: Der weltgrößte Vermögensverwalter hält seit dem 26. März 50,8 Millionen Aktien des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten – das entspricht einem Anteil von 5,5 Prozent der gesamten Stimmrechte. Die Aktie reagierte am Montag mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 3,91 australische Dollar. Damit haben binnen weniger Tage gleich zwei der größten institutionellen Investoren der Welt ihre Positionen bei DroneShield aufgebaut oder ausgebaut – ein starkes Signal für das Vertrauen in den Wachstumskurs des Unternehmens.
Parallel dazu setzt DroneShield strukturell wichtige Schritte: Das Unternehmen eröffnete seinen neuen europäischen Hauptsitz in Amsterdam. Der Standort wird als operative Basis für das EU Centre of Excellence dienen und ist direkt auf das EU-Programm ReArm Europe / Readiness 2030 ausgerichtet – eine Initiative, die höhere Rüstungsausgaben und lokale Beschaffung in Europa forciert. Zur Eröffnung erschienen der niederländische Staatssekretär für Verteidigung, Derk Boswijk, sowie der australische Botschafter Greg French – ein Hinweis auf das diplomatische Gewicht, das dem Standort beigemessen wird. Geführt wird die europäische Region von Louis Gamarra, der Anfang 2026 zum Chief Commercial Officer befördert wurde und ein Team von rund einem Dutzend Mitarbeitenden in sechs Sprachen leitet.
Europa ist für DroneShield bereits der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt: 2025 erzielte das Unternehmen dort 98 Millionen australische Dollar (rund 59 Millionen Euro) Umsatz – 45 Prozent des Gesamterlöses. Die regionale Pipeline beläuft sich Stand Februar 2026 auf 1,2 Milliarden australische Dollar. Seit März 2026 produziert DroneShield Gegendrohnen-Systeme innerhalb der EU, die ersten lokal gefertigten Einheiten sollen Mitte 2026 ausgeliefert werden. Die Fertigung umfasst vollständige Systemintegration inklusive Leiterplattenbestückung, Präzisionsbearbeitung und Kabelkonfektionierung.
Das Brokerhaus Bell Potter hält das Kursziel bei 4,80 australischen Dollar. Die geplanten Produktlieferungen im ersten Quartal 2026 und die daraus erwarteten Zahlungseingänge im zweiten Quartal gelten als nächster konkreter Test dafür, ob DroneShield seinen Auftragsbestand zügig in Cashflow umwandeln kann. Die Aktie bleibt volatil – nach dem JPMorgan-Einstieg war sie zwischenzeitlich auf 4,26 australische Dollar gestiegen, bevor Gewinnmitnahmen sie zurückzogen. Der intakte Aufwärtstrend und die wachsende institutionelle Unterstützung sprechen jedoch für weiteres Potenzial.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion