DroneShield: Jetzt setzt der größte Investor der Welt auf die Aktie

DroneShield sammelt institutionelle Schwergewichte ein. Nur wenige Tage nach dem Wiedereinstieg von JPMorgan hat nun auch BlackRock die Meldeschwelle überschritten: Der weltgrößte Vermögensverwalter hält seit dem 26. März 50,8 Millionen Aktien des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten – das entspricht einem Anteil von 5,5 Prozent der gesamten Stimmrechte. Die Aktie reagierte am Montag mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 3,91 australische Dollar. Damit haben binnen weniger Tage gleich zwei der größten institutionellen Investoren der Welt ihre Positionen bei DroneShield aufgebaut oder ausgebaut – ein starkes Signal für das Vertrauen in den Wachstumskurs des Unternehmens.

Parallel dazu setzt DroneShield strukturell wichtige Schritte: Das Unternehmen eröffnete seinen neuen europäischen Hauptsitz in Amsterdam. Der Standort wird als operative Basis für das EU Centre of Excellence dienen und ist direkt auf das EU-Programm ReArm Europe / Readiness 2030 ausgerichtet – eine Initiative, die höhere Rüstungsausgaben und lokale Beschaffung in Europa forciert. Zur Eröffnung erschienen der niederländische Staatssekretär für Verteidigung, Derk Boswijk, sowie der australische Botschafter Greg French – ein Hinweis auf das diplomatische Gewicht, das dem Standort beigemessen wird. Geführt wird die europäische Region von Louis Gamarra, der Anfang 2026 zum Chief Commercial Officer befördert wurde und ein Team von rund einem Dutzend Mitarbeitenden in sechs Sprachen leitet.