Secunet Security Networks Aktie mit kräftigem Kurssturz. Was steckt dahinter? 30.03.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,77 % verliert die Secunet Security Networks Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Secunet Security Networks Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,06 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 158,40€, mit einem Minus von -6,77 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Secunet Security Networks mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -16,31 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,34 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,53 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Secunet Security Networks auf -17,04 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,97 % geändert.

Secunet Security Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,34 % 1 Monat -18,53 % 3 Monate -16,31 % 1 Jahr -8,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Secunet Security Networks Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Secunet: Fundamentaldaten stützen den Kurs, 2025 zeigen Umsatz 458,8 Mio €, EBIT 51,6 Mio €, Auftragseingang 531,9 Mio €. Dennoch skeptische Bewertung, weil das Börsenumfeld und die Illiquidität mit kleinem Freefloat die Kursentwicklung stark beeinflussen. Dünnes Orderbuch, geringes Volumen führen zu Kursbewegungen; Langfristanleger bleiben optimistisch, kurzfristig dominiert Liquidität statt Sentiment.

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,04 Mrd.EUR € wert.

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Secunet closes 2025 with strong audited growth: double‑digit gains in revenue, earnings, and orders set the stage for another robust year ahead.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,36 %. Thales notiert im Plus, mit +3,41 %. Fortinet notiert im Plus, mit +1,43 %. Palo Alto Networks legt um +2,31 % zu

Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.