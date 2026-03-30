Kuba am Abgrund: Trump lässt Russland Öl liefern

Eine überraschende Kehrtwende aus Washington: US-Präsident Donald Trump erklärte am Sonntag, er habe "kein Problem" damit, dass ein russischer Öltanker Treibstoff nach Kuba liefere – und markierte damit einen abrupten Kurswechsel gegenüber der eigenen Politik. "Wenn ein Land gerade jetzt Öl nach Kuba liefern will, habe ich kein Problem damit, egal ob es Russland ist oder nicht", sagte Trump an Bord der Air Force One. Und weiter: "Ich würde es lieber zulassen, egal ob es Russland ist oder jemand anderes, denn die Menschen brauchen Heizung und Kühlung und all die anderen Dinge, die man braucht."

Nur einen Tag später lief das russische Sanktionsschiff "Anatoly Kolodkin" im kubanischen Hafen von Matanzas ein. An Bord: rund 700.000 Barrel Rohöl als humanitäre Hilfe – die erste Öllieferung nach Kuba seit Januar. Für die Karibikinsel mit rund zehn Millionen Einwohnern ist die Ladung ein Rettungsanker: Kuba steht vor der größten Energiekrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Krankenhäuser kämpfen um die Notfallversorgung, Stromausfälle legten weite Teile des Landes lahm, Nahrungsmittelknappheit und galoppierende Inflation belasten die Bevölkerung. Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel erklärte, die Insel habe seit mehr als drei Monaten keine Öllieferungen mehr erhalten. Experten zufolge reicht die Ladung der Kolodkin für etwa zweieinhalb bis vier Wochen. Parallel dazu haben die USA eine Lizenz erteilt, die den Verkauf von auf See gestrandetem russischem Öl erlaubt – diese läuft allerdings am 11. April aus.