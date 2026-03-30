200 US-Dollar werden real
Kuba am Abgrund: Trump lässt Russland Öl liefern
Nach Monaten ohne Lieferungen hat am Montag ein Tanker Kuba erreicht. Krankenhäuser kämpfen, die Energieversorgung steht am Abgrund.
- Tanker brachte erstmals seit Monaten Öl nach Kuba
- Trump erlaubte russischen Tankerlieferungen nach Kuba
- Brent stieg auf Rekordkurs Versorgungslücke bleibt
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Eine überraschende Kehrtwende aus Washington: US-Präsident Donald Trump erklärte am Sonntag, er habe "kein Problem" damit, dass ein russischer Öltanker Treibstoff nach Kuba liefere – und markierte damit einen abrupten Kurswechsel gegenüber der eigenen Politik. "Wenn ein Land gerade jetzt Öl nach Kuba liefern will, habe ich kein Problem damit, egal ob es Russland ist oder nicht", sagte Trump an Bord der Air Force One. Und weiter: "Ich würde es lieber zulassen, egal ob es Russland ist oder jemand anderes, denn die Menschen brauchen Heizung und Kühlung und all die anderen Dinge, die man braucht."
Nur einen Tag später lief das russische Sanktionsschiff "Anatoly Kolodkin" im kubanischen Hafen von Matanzas ein. An Bord: rund 700.000 Barrel Rohöl als humanitäre Hilfe – die erste Öllieferung nach Kuba seit Januar. Für die Karibikinsel mit rund zehn Millionen Einwohnern ist die Ladung ein Rettungsanker: Kuba steht vor der größten Energiekrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Krankenhäuser kämpfen um die Notfallversorgung, Stromausfälle legten weite Teile des Landes lahm, Nahrungsmittelknappheit und galoppierende Inflation belasten die Bevölkerung. Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel erklärte, die Insel habe seit mehr als drei Monaten keine Öllieferungen mehr erhalten. Experten zufolge reicht die Ladung der Kolodkin für etwa zweieinhalb bis vier Wochen. Parallel dazu haben die USA eine Lizenz erteilt, die den Verkauf von auf See gestrandetem russischem Öl erlaubt – diese läuft allerdings am 11. April aus.
Derweil spitzt sich die globale Lage weiter zu. Brent stieg am Montag um bis zu 3,7 Prozent auf 116,75 US-Dollar pro Barrel – der Kurs steuert damit auf einen Rekord-Monatsanstieg zu. Zusätzlich eskaliert der Konflikt: Die vom Iran unterstützten Houthis sind in den Krieg eingetreten, die USA bauen ihre militärische Präsenz im Nahen Osten weiter aus. Iranische Angriffe auf Aluminiumwerke am Wochenende drohen eine weitere Versorgungskrise auszulösen.
Die Société Générale erwartet, dass Brent im April durchschnittlich bei 125 US-Dollar pro Barrel liegen wird – unter der Annahme, dass die Straße von Hormus bis weit in den nächsten Monat hinein gesperrt bleibt. Die Durchflussmengen lägen derzeit auf Krisenniveau mit einer Lücke von fast 15 Millionen Barrel pro Tag in der globalen Bilanz.
Die Macquarie Group warnte zudem, der Preis könnte sogar auf 200 US-Dollar steigen, sollte sich der Konflikt bis Juni hinziehen – ein Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent. Australien will die Kraftstoffsteuer für drei Monate halbieren, Südkorea erwägt erstmals seit dem Golfkrieg 1991 Fahrbeschränkungen. Trump behauptete unterdessen, der Iran habe den USA die meisten seiner 15 Forderungen zur Beendigung des Krieges "gewährt" – ob Gespräche tatsächlich stattfinden, bleibt jedoch unklar.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion