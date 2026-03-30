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    Neuer Machtpakt

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    Palantir zündet den nächsten Deal

    Palantir sichert sich den nächsten Großauftrag. Stellantis will Daten und künstliche Intelligenz tiefer in seine Abläufe drücken. Warum der Deal weit mehr ist als nur eine Vertragsverlängerung.

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    Neuer Machtpakt - Palantir zündet den nächsten Deal
    Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

    Palantir Technologies hat seine langjährige Partnerschaft mit Stellantis verlängert und ausgebaut. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Der neue Vertrag läuft über fünf Jahre und knüpft an die Zusammenarbeit an, die 2016 begann.

    Stellantis will im Rahmen der Vereinbarung den Einsatz der Plattform Palantir Foundry ausweiten. Zudem soll die Palantir Artificial Intelligence Platform in ausgewählten Geschäftsbereichen und Regionen eingeführt werden.

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    Nach Angaben von Palantir schafft Foundry eine einheitliche Umgebung für die Verwaltung und operative Nutzung von Daten. Die Artificial Intelligence Platform soll es ermöglichen, KI-Anwendungen kontrolliert und regelbasiert in bestehende Abläufe einzubinden. Beide Plattformen zusammen sollen Stellantis helfen, bislang zersplitterte Datenbestände zu bündeln, die Transparenz zu erhöhen und Entscheidungen in komplexen Industrieprozessen schneller zu treffen.

    Die neue Ausbaustufe baut auf der bereits bestehenden Datenstruktur von Stellantis in Foundry auf. Generative Anwendungen mit künstlicher Intelligenz sollen dabei enger mit internen Daten, Geschäftsregeln und Entscheidungsprozessen verknüpft werden. Das soll die Governance stärken, die Nachverfolgbarkeit verbessern und die kontrollierte Skalierung strategischer Anwendungen im gesamten Konzern erleichtern. Zugleich unterstützt der Ansatz nach Unternehmensangaben das Programm "Data4All", mit dem Teams sicherer auf Daten zugreifen und diese besser auswerten können.

    Der Deal könnte Palantir etwas Rückenwind verschaffen, nachdem die Aktie seit Anfang des Jahres bereits über 20 Prozent eingebüßt hat.

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    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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