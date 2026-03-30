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    Trumps Iran-Krieg: Der globale Margin Call und Zwischen-Rallys!

    Die zwei Gründe für steigende Aktienmärkte sind erneut Fakten-freie Behauptungen von Trump und die kurzfristige Überverkauftheit der Aktienmärkte

    Im Iran-Krieg gibt es drei neue Negativ-Entwicklungen - und dennoch steigen die Aktienmärkte heute, und das aus zwei Gründen: Die zwei Gründe für steigende Aktienmärkte sind erneut Fakten-freie Behauptungen von Trump und die kurzfristige Überverkauftheit der Aktienmärkte. Aber die drei Negativ-Entwicklungen wiegen übergeordnet deutlich schwerer als Trumps trash talk: erstens die Houthis sind in den Krieg eingetreten, entgegen des Versprechens von Trump wurden - zweitens - die Energieanlagen des Iran massiv attackiert und gibt es, drittens, klare Anzeichen für Vorbereitungen für (begrenzte) Bodentruppen der USA im Iran. In der Summe sind wir in einem Prozeß des globalen Margin Calls - und dennoch werden wir immer wieder Zwischen-Rallys sehen..

    Hinweise aus Video:

    1. KI Champions 2026 (Werbung)
    https://www.renditemanufaktur.de/LM/KI-Champions/willkommen-fmy

    2. Warum die USA den Iran-Krieg jetzt schon verloren haben

     

    Das Video "Trumps Iran-Krieg: Der globale Margin Call und Zwischen-Rallys! " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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