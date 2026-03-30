Im Iran-Krieg gibt es drei neue Negativ-Entwicklungen - und dennoch steigen die Aktienmärkte heute, und das aus zwei Gründen: Die zwei Gründe für steigende Aktienmärkte sind erneut Fakten-freie Behauptungen von Trump und die kurzfristige Überverkauftheit der Aktienmärkte. Aber die drei Negativ-Entwicklungen wiegen übergeordnet deutlich schwerer als Trumps trash talk: erstens die Houthis sind in den Krieg eingetreten, entgegen des Versprechens von Trump wurden - zweitens - die Energieanlagen des Iran massiv attackiert und gibt es, drittens, klare Anzeichen für Vorbereitungen für (begrenzte) Bodentruppen der USA im Iran. In der Summe sind wir in einem Prozeß des globalen Margin Calls - und dennoch werden wir immer wieder Zwischen-Rallys sehen..

Hinweise aus Video:

1. KI Champions 2026 (Werbung)

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2. Warum die USA den Iran-Krieg jetzt schon verloren haben

Das Video "Trumps Iran-Krieg: Der globale Margin Call und Zwischen-Rallys! " sehen Sie hier..