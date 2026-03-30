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    BARCLAYS stuft Argenx auf 'Overweight'

    BARCLAYS stuft Argenx auf 'Overweight'
    Foto: adobe.stock.com
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Argenx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Dass der Antikörperspezialist am 7. Mai über ein im Vergleich zum Vorquartal schwaches Quartal berichten dürfte, sei im Konsens bereits eingepreist, schrieb James Gordon am Montag. Seine Prognosen lägen im niedrigen einstelligen Prozentbereich darüber. Eine Kursschwäche nach den Zahlen böte angesichts der ab dem zweiten Quartal erwarteten, deutlichen Umsatzbeschleunigung eine Kaufgelegenheit. Zudem stünden wichtige Nachrichten aus der Produkt-Pipeline an./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:57 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 606,2EUR auf Tradegate (30. März 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: James Gordon
    Analysiertes Unternehmen: Argenx
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 900
    Kursziel alt: 900
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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