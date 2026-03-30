BARCLAYS stuft Argenx auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Argenx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Dass der Antikörperspezialist am 7. Mai über ein im Vergleich zum Vorquartal schwaches Quartal berichten dürfte, sei im Konsens bereits eingepreist, schrieb James Gordon am Montag. Seine Prognosen lägen im niedrigen einstelligen Prozentbereich darüber. Eine Kursschwäche nach den Zahlen böte angesichts der ab dem zweiten Quartal erwarteten, deutlichen Umsatzbeschleunigung eine Kaufgelegenheit. Zudem stünden wichtige Nachrichten aus der Produkt-Pipeline an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:57 / GMT
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Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 606,2EUR auf Tradegate (30. März 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 900
Kursziel alt: 900
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: Argenx
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