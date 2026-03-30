BARCLAYS stuft Argenx auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Argenx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Dass der Antikörperspezialist am 7. Mai über ein im Vergleich zum Vorquartal schwaches Quartal berichten dürfte, sei im Konsens bereits eingepreist, schrieb James Gordon am Montag. Seine Prognosen lägen im niedrigen einstelligen Prozentbereich darüber. Eine Kursschwäche nach den Zahlen böte angesichts der ab dem zweiten Quartal erwarteten, deutlichen Umsatzbeschleunigung eine Kaufgelegenheit. Zudem stünden wichtige Nachrichten aus der Produkt-Pipeline an./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 606,2EUR auf Tradegate (30. März 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 900

Kursziel alt: 900

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

