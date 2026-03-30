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    AKTIE IM FOKUS

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    Secunet auf Einjahrestief - Zahlen keine Erleichterung

    Für Sie zusammengefasst
    • Secunet-Aktie fiel bis zu zehn Prozent auf Tief
    • Zahlen entsprachen den Angaben stoppten den Trend nicht
    • Abwärtstrend seit Hoch mit rund 38 Prozent Verlust
    AKTIE IM FOKUS - Secunet auf Einjahrestief - Zahlen keine Erleichterung
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngste Kursrutsch bei Secunet Security hat sich am Montag weiter zugespitzt. Vorgelegte Zahlen des IT-Sicherheitsunternehmens, die laut Händlern den vorherigen Angaben entsprachen, konnten den Abwärtstrend nicht bremsen. Dass die Titel bis zu zehn Prozent einbüßten und mit 152,80 Euro ein Tief seit fast einem Jahr erreichten, wurde mit charttechnischen Aspekten begründet. Das Minus mäßigte sich zuletzt leicht auf 7,7 Prozent.

    Die Aktien standen letztmals im April 2025 unter 160 Euro. Im Verlauf wurde am Montag zuerst die 170-Euro-Marke unterschritten, die im November und Mitte März mehrmals als Unterstützung fungiert hatte. Die These eines Händlers lautete, dass durch den Fall darunter zusätzlicher Druck auf die Aktien ausgeübt wurde. Mit dem testierten Geschäftsbericht 2025 hatte Secunet die bereits veröffentlichten Eckdaten bestätigt. Gleiches gilt für die Ende Januar gesteckten Jahresziele.

    Der Trend bei den Aktien hat schon länger nach unten gedreht. Ende Januar hatten sie noch gut dagestanden mit einem Hoch seit Juni 2023, doch seither geht der Trend teils steil bergab. In der Spitze haben sie nun seither 38 Prozent verloren. Der Beschluss einer angepassten Dividendenpolitik hatte die Aktien bereits am vergangenen Freitag belastet./tih/edh/nas

    Secunet Security Networks

    -1,76 %
    -12,69 %
    -18,90 %
    -15,86 %
    -9,42 %
    -17,26 %
    -36,63 %
    +600,53 %
    +682,24 %
    ISIN:DE0007276503WKN:727650

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,63 % und einem Kurs von 157,4 auf Tradegate (30. März 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um -12,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Mrd..

    Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 231,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +37,99 %/+55,32 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Secunet: Fundamentaldaten stützen den Kurs, 2025 zeigen Umsatz 458,8 Mio €, EBIT 51,6 Mio €, Auftragseingang 531,9 Mio €. Dennoch skeptische Bewertung, weil das Börsenumfeld und die Illiquidität mit kleinem Freefloat die Kursentwicklung stark beeinflussen. Dünnes Orderbuch, geringes Volumen führen zu Kursbewegungen; Langfristanleger bleiben optimistisch, kurzfristig dominiert Liquidität statt Sentiment.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.

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