AKTIE IM FOKUS
Secunet auf Einjahrestief - Zahlen keine Erleichterung
- Secunet-Aktie fiel bis zu zehn Prozent auf Tief
- Zahlen entsprachen den Angaben stoppten den Trend nicht
- Abwärtstrend seit Hoch mit rund 38 Prozent Verlust
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngste Kursrutsch bei Secunet Security hat sich am Montag weiter zugespitzt. Vorgelegte Zahlen des IT-Sicherheitsunternehmens, die laut Händlern den vorherigen Angaben entsprachen, konnten den Abwärtstrend nicht bremsen. Dass die Titel bis zu zehn Prozent einbüßten und mit 152,80 Euro ein Tief seit fast einem Jahr erreichten, wurde mit charttechnischen Aspekten begründet. Das Minus mäßigte sich zuletzt leicht auf 7,7 Prozent.
Die Aktien standen letztmals im April 2025 unter 160 Euro. Im Verlauf wurde am Montag zuerst die 170-Euro-Marke unterschritten, die im November und Mitte März mehrmals als Unterstützung fungiert hatte. Die These eines Händlers lautete, dass durch den Fall darunter zusätzlicher Druck auf die Aktien ausgeübt wurde. Mit dem testierten Geschäftsbericht 2025 hatte Secunet die bereits veröffentlichten Eckdaten bestätigt. Gleiches gilt für die Ende Januar gesteckten Jahresziele.
Der Trend bei den Aktien hat schon länger nach unten gedreht. Ende Januar hatten sie noch gut dagestanden mit einem Hoch seit Juni 2023, doch seither geht der Trend teils steil bergab. In der Spitze haben sie nun seither 38 Prozent verloren. Der Beschluss einer angepassten Dividendenpolitik hatte die Aktien bereits am vergangenen Freitag belastet./tih/edh/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie
Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,63 % und einem Kurs von 157,4 auf Tradegate (30. März 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um -12,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Mrd..
Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 231,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +37,99 %/+55,32 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Secunet Security Networks - 727650 - DE0007276503
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.
"Die meisten Anleger sehen das wohl anders"– das klingt nett, setzt aber voraus, dass eine Kursbewegung in einem illiquiden Titel überhaupt die Meinung einer ‚Mehrheit‘ abbildet. Genau das tut sie nicht.
Bei Secunet repräsentiert eine −5 %-Bewegung nicht die Einschätzung vieler Anleger, sondern schlicht die Wirkung weniger Orders auf ein dünnes Orderbuch. In einem Wert mit kleinem Freefloat und geringem Volumen braucht es nicht viel, um den Kurs sichtbar zu bewegen – völlig unabhängig davon, was die breite Anlegerbasis denkt oder tut.
Kurzfristige Ausschläge sind deshalb kein Sentiment‑Indikator, sondern ein Liquiditätseffekt.
Illiquidität (börsentechnisch)
- Freefloat winzig: Nur ein kleiner Teil der Aktien ist überhaupt handelbar; der Rest liegt fest bei G+D, Management und langfristigen Institutionellen.
- Tägliches Volumen gering: An vielen Tagen wechseln nur wenige Aktien den Besitzer – für einen Titel dieser Marktkapitalisierung extrem wenig.
- Dünnes Orderbuch: Schon mittelgroße Orders bewegen den Kurs mehrere Prozent, weil kaum Gegenpositionen im Buch stehen.
- Hohe Slippage: Wer 500–1.000 Stück kaufen oder verkaufen will, „läuft“ sofort mehrere Preisstufen hoch oder runter.
Das ist die Definition eines illiquiden Werts – völlig unabhängig davon, ob das Unternehmen gut oder schlecht ist.
Qualitätswert (fundamental)
- Monopolartige Stellung im Hochsicherheits‑ und Behördenumfeld.
- Hohe Margen, starke Bilanz, keine Verschuldungsthematik.
- Langfristig stabile Nachfrage durch Digitalisierung, Cybersecurity, staatliche Infrastruktur.
- Wiederkehrende Umsätze durch Wartung, Lizenzen, Zertifizierungen.
- Extrem hohe Eintrittsbarrieren für Wettbewerber.
Kurz gesagt: Secunet ist operativ ein Qualitätsunternehmen, aber aufgrund des geringen Freefloats und der dünnen Liquidität ein markttechnisch sensibles Papier. In nervösen Phasen reicht deshalb bereits überschaubares Handelsvolumen, um den Kurs deutlich in Bewegung zu setzen.