Secunet auf Einjahrestief - Zahlen keine Erleichterung

Der Trend bei den Aktien hat schon länger nach unten gedreht. Ende Januar hatten sie noch gut dagestanden mit einem Hoch seit Juni 2023, doch seither geht der Trend teils steil bergab. In der Spitze haben sie nun seither 38 Prozent verloren. Der Beschluss einer angepassten Dividendenpolitik hatte die Aktien bereits am vergangenen Freitag belastet./tih/edh/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie

Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,63 % und einem Kurs von 157,4 auf Tradegate (30. März 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um -12,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,90 %.

Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Mrd..

Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 231,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +37,99 %/+55,32 % bedeutet.