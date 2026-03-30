vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Reallohnplus für ...

Reallohnplus für die M+E Beschäftigten trotz Krise / Brossardt: "Strukturschwäche gebietet Maßhalten in kommenden Tarifrunden" München (ots) - Zum 01. April 2026 steigen die Entgelte der Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie um 3,1 Prozent. Dies ist die zweite Stufe des im November 2024 abgeschlossenen Tarifvertrags. "Wir stehen zu dem vereinbarten Abschluss. Gleichzeitig muss klar sein, dass im Kalenderjahr 2026 nicht mehr drin ist , auch wenn die Laufzeit des Entgelttarifvertrags bereits im Oktober endet", betont Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer des vbm - Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V.



Laut vbm haben viele Unternehmen die wirtschaftliche Belastungsgrenze überschritten und waren in den vergangenen Monaten zum Stellenabbau gezwungen. "Gut 21.000 Arbeitsplätze sind bereits 2025 in der bayerischen M+E Industrie verloren gegangen. Für 2026 rechnen wir mit ungefähr der gleichen Größenordnung. Die jetzige Entgeltsteigerung ist zwar eingepreist, kommt aber dennoch für viele Betriebe zur Unzeit. Den Kampf um Wettbewerbsanteile werden die Unternehmen mit steigenden Gehältern und rasant steigenden Lohnzusatzkosten nicht gewinnen können. Wir brauchen endlich eine Reform der Sozialversicherung und einen Rückgang der Arbeitskosten. Sonst laufen wir Gefahr, dass Investitionen nur noch im Ausland getätigt werden und Standortverlagerungen zunehmen - mit den bekannten negativen Beschäftigungsauswirkungen im Inland", erklärt Brossardt.