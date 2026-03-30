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    IG BAU

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    35 Jahre nach Einheit gleicher Lohn in Ost und West

    Für Sie zusammengefasst
    • Einheitlicher Lohn auf Baustellen ab 1. April
    • Löhne im Osten steigen 5,3 % stärker als im Westen
    • Tarifvertrag beendet jahrzehntelange Lohnlücke
    IG BAU - 35 Jahre nach Einheit gleicher Lohn in Ost und West
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Gut 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung gilt ab dem 1. April auf Baustellen in Ost- und Westdeutschland erstmals ein einheitlicher Lohn. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Bauen Agrar Umwelt (IG BAU) steigen dann die Gehälter im Osten mit 5,3 Prozent noch einmal stärker als im Westen (plus 3,9 Prozent), um die über lange Jahre bestehende Lücke zu schließen.

    Der Gewerkschafts-Vize Carsten Burckhardt bezeichnete den Vollzug der dritten Stufe des 2024 geschlossenen Tarifvertrags als historischen Schritt. "Mehr als 35 Jahre nach der Wiedervereinigung gilt endlich: Ein Land - ein Lohn, ein Gehalt. Mit der vollständigen Angleichung der Einkommen in Ost und West wird eine jahrzehntelange Ungleichbehandlung beendet", erklärt er laut einer Mitteilung. Darauf habe man mit großer Hartnäckigkeit hingearbeitet, unter anderem mit einem knapp dreiwöchigen Streik.

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    Im Bauhauptgewerbe arbeiten deutschlandweit rund 920.000 Frauen und Männer, allein im Westen sind es deutlich mehr als 600.000. Der derzeitige Tarifvertrag läuft laut IG BAU am 31. März 2027 aus./ceb/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 377 auf Tradegate (30. März 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um -1,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 29,11 Mrd..

    Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 380,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 419,00EUR was eine Bandbreite von -25,29 %/+11,79 % bedeutet.




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