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    EY im Fokus: Kritik an Prüfungen bei Deutsche Bank & VW nach Wirecard-Skandal

    Trotz Wirecard-Skandal und verweigerter Aufklärung halten Deutsche Bank und Volkswagen an EY fest – Anlegerschützer laufen Sturm, während Allianz mit PwC neue Wege geht.

    EY im Fokus: Kritik an Prüfungen bei Deutsche Bank & VW nach Wirecard-Skandal
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Anlegerschützer kritisieren die erneute Bestellung von EY als Abschlussprüfer bei Deutsche Bank und Volkswagen aufgrund des Wirecard-Skandals
    • EY verweigert jede Aufklärung des Wirecard-Skandals und hat im Januar/Februar 2024 eine umstrittene Umstrukturierung vorgenommen, um Vermögenswerte zu begrenzen
    • Die Deutsche Bank und Volkswagen setzen weiterhin auf EY als Prüfer, was von den Anlegerschützern wegen der Rolle im Wirecard-Skandal stark kritisiert wird
    • Die Allianz SE plant, PwC als Abschlussprüfer für 2026 zu beauftragen, was von den Anlegerschützern positiv bewertet wird
    • Experten wie Dr. Schirp kritisieren die Entscheidung von Volkswagen, erneut EY zu beauftragen, insbesondere angesichts der Unsicherheiten nach dem Wirecard-Skandal
    • Die Anlegerschützer werden auf den Hauptversammlungen Gegenanträge stellen, um EY aufgrund der andauernden Verweigerungshaltung bei der Aufklärung des Wirecard-Skandals nicht erneut zu bestellen






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