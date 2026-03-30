JEFFERIES stuft VALEO auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Valeo nach einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Hold" belassen. Bei den europäischen Autozulieferern seien die Geschäfte im Januar und Februar offenbar erwartungsgemäß bis etwas besser gelaufen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer Branchenbetrachtung vom Sonntag. Der Konflikt im Nahen Osten habe keinen Einfluss auf die Nachfrage und die Produktionsplanung. Die größten unmittelbaren Risiken sähen die Unternehmen bei Speicherchips- und Energiekosten sowie bei der Logistik. Schaeffler habe sich mit Blick auf den Absatz und die langfristige Strategie am zuversichtlichsten gezeigt. Aumovio sehe 2026 als Übergangsjahr, und Valeo habe den vorsichtigen, aber sich verbessernden Ausblick bestätigt./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 10,17EUR auf Tradegate (30. März 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,50 € , was eine Steigerung von +2,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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