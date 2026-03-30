SUSS MicroTec überrascht mit starken Aufträgen – doch die Marge wird zum Problem

Doch auf der Ergebnisseite zeigen sich Schwächen. Die Bruttomarge blieb mit 35,1 Prozent leicht hinter den Erwartungen zurück. Besonders kritisch sehen Analysten den Ausblick für 2026: Zwar stellt SUSS einen Umsatz von rund 455 Millionen Euro in Aussicht und liegt damit über den Markterwartungen, gleichzeitig dürfte das operative Ergebnis unter Druck geraten. Die EBIT-Marge soll lediglich 8 bis 10 Prozent erreichen und damit klar unter den bisherigen Prognosen liegen.

Mit Erlösen von 118,8 Millionen Euro übertraf das Unternehmen die Erwartungen deutlich. Auch der Auftragseingang von 117,5 Millionen Euro lag klar über den Konsensschätzungen und signalisiert eine robuste Nachfrage. Der Auftragsbestand kletterte auf 266,8 Millionen Euro – ein solides Fundament für die kommenden Quartale.

Hintergrund sind steigende Forschungs- und Entwicklungskosten sowie ein erwarteter Umsatzrückgang. Das Unternehmen spricht selbst von einem Übergangsjahr.

Dennoch bleibt der mittelfristige Ausblick intakt: Bis 2030 peilt SUSS eine EBIT-Marge von bis zu 22 Prozent an. Steigende Aufträge und neue Produkte könnten ab 2027 wieder für Wachstum und bessere Profitabilität sorgen.

Die Aktie war am Montag mit deutlichen zweistelligen Verlusten in den Xetra-Handel gestartet, konnte einen Großteil der Rückgänge schnell wieder aufholen und notiert gegen Mittag noch rund 3,5 Prozent im Minus bei 50 Euro.

Jefferies-Analyst Janardan Menon bleibt trotz kurzfristiger Belastungen konstruktiv. Das Kursziel liegt bei 56 Euro, was ein leichtes Aufwärtspotenzial von etwa 10 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau signalisiert. Deutlich negativer schätzt Armin Kremser von der DZ-Bank die Lage ein.

"Dass 2026 ein Übergangsjahr für SUSS werden wird, ist seit langem klar. Der KI-getriebene Investitionsboom der vergangenen drei Jahre befindet sich noch in der Verdauungsphase. Die Breite der angegebenen Umsatzbandbreite reflektiert unseres Erachtens die aktuelle Unsicherheit. Vor allem wird viel vom Auftragseingang im ersten Halbjahr abhängen." Er rät zum Verkaufen und sieht den fairen Wert bei 22 Euro, weniger als die Hälfte des aktuellen Kurses.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 49,94EUR auf Tradegate (30. März 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.





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