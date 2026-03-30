UBS stuft Suss MicroTec auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien dürften sie angesichts des schwachen Ausblicks nun dem Markt hinterherhinken, schrieb Madeleine Jenkins am Montag. Die Ziele für 2026 lassen aus ihrer Sicht aber Luft nach oben./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 49,94EUR auf Tradegate (30. März 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Madeleine Jenkins
Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Madeleine Jenkins
Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
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