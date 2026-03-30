UBS stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien dürften sie angesichts des schwachen Ausblicks nun dem Markt hinterherhinken, schrieb Madeleine Jenkins am Montag. Die Ziele für 2026 lassen aus ihrer Sicht aber Luft nach oben./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 49,94EUR auf Tradegate (30. März 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Madeleine Jenkins

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

